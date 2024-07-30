Соревнования по триатлону на ОИ-2024 перенесли из-за грязной воды в Сене

Анализы показали, что парижская река "на некоторых участках" все еще не соответствует нормам

30 июля 2024, 17:48, ИА Амител

Река Сена в Париже / Фото: unsplash.com

Соревнования по мужскому триатлону в рамках Олимпиады-2024 решили перенести из-за грязной воды в Сене. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Международного союза триатлона, анализы показали, что воды парижской реки все еще не соответствуют нормам.

Заплывы планировали устроить 30 июля в 08:00. Ранним утром организаторы провели совещание с участием представителей союза, префектуры региона Иль-де-Франс, МОК и Метеорологической службы Франции.

"Тесты, проведенные сегодня в Сене, выявили уровень качества воды, который не дает достаточных гарантий для проведения мероприятия. <…> Показания в некоторых точках маршрута плавания все еще превышают допустимые пределы", – заявили в Международном союзе триатлона.

Теперь же соревнования должны состояться 31 июля. По предварительным данным, мужчины будут соревноваться сразу после женщин – в 10:45.