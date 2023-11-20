Соседи погибшей во время урагана в Барнауле пенсионерки рассказали детали инцидента

По словам местных жителей, дом был "кое-как построен", в форме коробки, а крыши как таковой у него не было

20 ноября 2023, 16:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Одна женщина погибла в результате разрушительного урагана, который прошел по Алтайскому краю вчера, 19 ноября. Как сообщает "КП-Алтай", инцидент произошел в поселке Центральном, на улице Лунной.

По словам местных жителей, в доме проживала пара пенсионного возраста. Хозяйка по имени Зельфира вместе с супругом держали небольшое хозяйство.

"Родственников особо мы не видели, чтобы приезжали к ним. Знаю, что муж погибшей женщины болен, сердечник, если мне не изменяет память. Дом у них небольшой, кое-как построен: крыши как таковой у них не было, дом в форме коробки", – рассказала знакомая погибшей. Утром женщина услышала гул и странный стук на крыше, после чего взобралась на кровлю. Ветер сбивал с ног и от очередного порыва женщина не удержалась. По другой версии, погибшая пыталась удержать крышу дома, но материал снес ее вместе с кровлей. От полученных травм она скончалась на месте.

Напомним, что после ураганного ветра в Барнауле зафиксировали 309 происшествий. Из них, к примеру, 162 случая падения деревьев, 17 падений рекламных щитов, шесть повреждений фасадов зданий, 67 повреждений кровли, 33 повреждения автомобилей.