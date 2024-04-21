Соседов вернулся на НТВ после скандального увольнения

Он войдет в состав жюри нового шоу

21 апреля 2024, 11:40, ИА Амител

Сергей Соседов / Кадр из видео / Super

Музыкальный критик Сергей Соседов вернулся на НТВ после увольнения со скандалом. Об этом сообщает StarHit.

Он войдет в состав жюри нового шоу "ВИА Суперстар!". Вместе с ним оценивать участников будут Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и Наташа Королева.

Артисты, которые выступят на проекте, были популярны в 90-е.

Критик заявил, что к музыкальным группам будет больше требований, чем к сольным артистам, – коллектив должен выглядеть как единое целое, а не набор музыкантов.

Победителем станет тот, у кого будет наибольшее количество очков по сумме всех выпусков.