Соседов вернулся на НТВ после скандального увольнения
Он войдет в состав жюри нового шоу
21 апреля 2024, 11:40, ИА Амител
Сергей Соседов / Кадр из видео / Super
Музыкальный критик Сергей Соседов вернулся на НТВ после увольнения со скандалом. Об этом сообщает StarHit.
Он войдет в состав жюри нового шоу "ВИА Суперстар!". Вместе с ним оценивать участников будут Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и Наташа Королева.
Артисты, которые выступят на проекте, были популярны в 90-е.
Критик заявил, что к музыкальным группам будет больше требований, чем к сольным артистам, – коллектив должен выглядеть как единое целое, а не набор музыкантов.
Победителем станет тот, у кого будет наибольшее количество очков по сумме всех выпусков.
11:59:51 21-04-2024
Это же гомосятина
14:26:02 21-04-2024
Гость (11:59:51 21-04-2024) Это же гомосятина... поэтому и вернули на НТВ, потому как соответствует
14:30:42 21-04-2024
Гость (11:59:51 21-04-2024) Это же гомосятина...
Какая ещё гомосятина?Там же по очкам голосуют.Вы совсем не разбираетесь в либерализьме.
12:13:43 21-04-2024
Да уж... Иксперды...
08:24:31 22-04-2024
Соседов в жюри: "Вы проиграли и ваше очко уходит в банк к знатокам"