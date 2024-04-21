НОВОСТИКультура

Соседов вернулся на НТВ после скандального увольнения

Он войдет в состав жюри нового шоу

21 апреля 2024, 11:40, ИА Амител

Сергей Соседов / Кадр из видео / Super
Сергей Соседов / Кадр из видео / Super

Музыкальный критик Сергей Соседов вернулся на НТВ после увольнения со скандалом. Об этом сообщает StarHit.

Он войдет в состав жюри нового шоу "ВИА Суперстар!". Вместе с ним оценивать участников будут Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и Наташа Королева. 

Артисты, которые выступят на проекте, были популярны в 90-е.

Критик заявил, что к музыкальным группам будет больше требований, чем к сольным артистам, – коллектив должен выглядеть как единое целое, а не набор музыкантов.

Победителем станет тот, у кого будет наибольшее количество очков по сумме всех выпусков.

Знаменитости

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

11:59:51 21-04-2024

Это же гомосятина

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:02 21-04-2024

Гость (11:59:51 21-04-2024) Это же гомосятина... поэтому и вернули на НТВ, потому как соответствует

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:30:42 21-04-2024

Гость (11:59:51 21-04-2024) Это же гомосятина...
Какая ещё гомосятина?Там же по очкам голосуют.Вы совсем не разбираетесь в либерализьме.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Грыша

12:13:43 21-04-2024

Да уж... Иксперды...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:24:31 22-04-2024

Соседов в жюри: "Вы проиграли и ваше очко уходит в банк к знатокам"

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров