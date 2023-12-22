"Сошли с ума" и "задумайтесь, что творите". Топ ярких цитат депутатов АКЗС 2023 года
Amic.ru собрал подборку самых сочных и попросту смешных высказываний
22 декабря 2023, 06:15, ИА Амител
Уходящий год, как, впрочем, и все предыдущие, был наполнен политическими дискуссиями и пламенными спичами среди алтайских депутатов. Правда, их количество в 2023 году, выпавшем на губернаторские выборы, заметно сократилось. Но кое-кто все же смог отличиться своим красноречием и стать героем новостей (были даже те, кто вызывал коллегу на дуэль). Amic.ru собрал подборку самых сочных и попросту смешных высказываний, которые алтайские депутаты наговорили за 12 месяцев 2023 года.
Сергей Малинкович, депутат от "Коммунистов России":
1
Елена Хрусталева, независимый депутат:
Людмила Клюшникова, депутат от КПРФ:
1
Сергей Серов, депутат от "Единой России":
1
Александр Волобуев, депутат от КПРФ:
Денис Голобородько, вице-спикер АКЗС:
Евгения Боровикова, депутат АКЗС от "Справедливой России – За правду":
Михаил Зайцев, депутат от КПРФ:
Антон Арцибашев, депутат от КПРФ:
Владимир Семенов, руководитель фракции ЛДПР:
Мария Прусакова, депутат Госдумы от КПРФ:
Сергей Матасов, руководитель фракции "Коммунистов России":
1
Сергей Приб, глава фракции "Единая Россия":
Александр Молотов, лидер фракции "Справедливой России – За правду":
Владимир Громов, депутат от "Единой России":
Людмила Цивилева, депутат от ЛДПР:
08:58:55 22-12-2023
И в чем яркость этих цитат?
11:52:39 22-12-2023
Гость (08:58:55 22-12-2023) И в чем яркость этих цитат? ... Непонятно вообще это к чему??? играем в демократию???