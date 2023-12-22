"Сошли с ума" и "задумайтесь, что творите". Топ ярких цитат депутатов АКЗС 2023 года

Amic.ru собрал подборку самых сочных и попросту смешных высказываний

22 декабря 2023, 06:15, ИА Амител

Уходящий год, как, впрочем, и все предыдущие, был наполнен политическими дискуссиями и пламенными спичами среди алтайских депутатов. Правда, их количество в 2023 году, выпавшем на губернаторские выборы, заметно сократилось. Но кое-кто все же смог отличиться своим красноречием и стать героем новостей (были даже те, кто вызывал коллегу на дуэль). Amic.ru собрал подборку самых сочных и попросту смешных высказываний, которые алтайские депутаты наговорили за 12 месяцев 2023 года.

Сергей Малинкович, депутат от "Коммунистов России":

1

Елена Хрусталева, независимый депутат:

Людмила Клюшникова, депутат от КПРФ:

1

Сергей Серов, депутат от "Единой России":

1

Александр Волобуев, депутат от КПРФ:

Денис Голобородько, вице-спикер АКЗС:

Евгения Боровикова, депутат АКЗС от "Справедливой России – За правду":



Михаил Зайцев, депутат от КПРФ:

Антон Арцибашев, депутат от КПРФ:

Владимир Семенов, руководитель фракции ЛДПР:

Мария Прусакова, депутат Госдумы от КПРФ:

Сергей Матасов, руководитель фракции "Коммунистов России":

1

Сергей Приб, глава фракции "Единая Россия":

Владимир Громов, депутат от "Единой России":

Людмила Цивилева, депутат от ЛДПР: