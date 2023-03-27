Сошли со сцены. Самые красивые актрисы Алтайского края
Наш субъективный рейтинг по случаю Международного дня театра
27 марта 2023, 07:45, ИА Амител
- Алина Лепнухова
- Анна Кожевникова
- Виктория Гальцева
- Анастасия Воскобойник
- Анастасия Воскобойник
- Анастасия Воскобойник
- Анастасия Воскобойник
- Татьяна Даниличенко
- Татьяна Даниличенко
- Диана Зяблицкая
- Мария Евтеева
- Мария Евтеева
- Елена Логачёва
- Кристина Пивнева
- Кристина Пивнева
- Антонина Олесик
- Антонина Олесик
- Антонина Олесик
- Ольга Жучкова
- Анна Плеханова
- Анна Плеханова
- Анна Плеханова
- Екатерина Порсева
- Татьяна Гуртякова
- Юлия Башкатова
- Юлия Лямина
Самые красивые актрисы алтайских театров
Сегодня, 27 марта, отмечается Всемирный день театра (World Theatre Day), установленный в 1961 году IX конгрессом Международного института театра. Советский Союз получил членство в Международном институте театра ещё в 1959 году. С 1961 года СССР, а затем Россия – постоянный член его исполнительного комитета.
Международный день театра – это не просто профессиональный праздник мастеров сцены, это праздник миллионов неравнодушных зрителей. По случаю Дня театра мы собрали подборку самых красивых актрис Алтайского края. Их вы можете увидеть в постановках местных учреждений культуры.
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