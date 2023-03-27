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Сошли со сцены. Самые красивые актрисы Алтайского края

Наш субъективный рейтинг по случаю Международного дня театра

27 марта 2023, 07:45, ИА Амител

Сегодня, 27 марта, отмечается Всемирный день театра (World Theatre Day), установленный в 1961 году IX конгрессом Международного института театра. Советский Союз получил членство в Международном институте театра ещё в 1959 году. С 1961 года СССР, а затем Россия – постоянный член его исполнительного комитета.

Международный день театра – это не просто профессиональный праздник мастеров сцены, это праздник миллионов неравнодушных зрителей. По случаю Дня театра мы собрали подборку самых красивых актрис Алтайского края. Их вы можете увидеть в постановках местных учреждений культуры.

Комментарии 9

  • С праздником, милые, самые красивые Дамы!!!
    27 марта, Гость   Ответить
  • "Сошли со сцены".Это значит, что уже не играют в театрах, уже пенсионерки? Или сошли с Космоса сцены на грешную Землю?
    27 марта, Гость   Ответить
  • вот именно.. я тоже так и поняла, что больше не на сцене
    27 марта, Гость   Ответить
  • Третьяковой Наташи не увидел, она очень красивая
    27 марта, Гость   Ответить
  • Для артиста важна не только красота, но и харизма. Красивых девушек полно, а таких, чтобы запоминались - таких мало.
    27 марта, Гость   Ответить
  • А где Мария Невретдинова из театра Кукол?
    27 марта, Гость   Ответить
  • да... такой плевок другим актрисам.. поздравили.. молодцы..
    27 марта, Гость   Ответить
  • а победит, как всегда, Гальцева
    27 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Мария Невретдинова, одна из самых красивых актрис театра кукол, которые, к слову тоже, не менее красивее, чем актрисы трёх других театров Барнаула, к сожалению, так же не упомянута данным новостным порталом. Видимо актрисы театра кукол расцениваются исключительно душевной красотой и неимоверной теплотой сердца!
    27 марта, Гость   Ответить
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