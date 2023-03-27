Сошли со сцены. Самые красивые актрисы Алтайского края

Наш субъективный рейтинг по случаю Международного дня театра

27 марта 2023, 07:45, ИА Амител

Алина Лепнухова

Анна Кожевникова

Виктория Гальцева

Анастасия Воскобойник

Анастасия Воскобойник

Анастасия Воскобойник

Анастасия Воскобойник

Татьяна Даниличенко

Татьяна Даниличенко

Диана Зяблицкая

Мария Евтеева

Мария Евтеева

Елена Логачёва

Кристина Пивнева

Кристина Пивнева

Антонина Олесик

Антонина Олесик

Антонина Олесик

Ольга Жучкова

Анна Плеханова

Анна Плеханова

Анна Плеханова

Екатерина Порсева

Татьяна Гуртякова

Юлия Башкатова

Юлия Лямина

















































Самые красивые актрисы алтайских театров

Сегодня, 27 марта, отмечается Всемирный день театра (World Theatre Day), установленный в 1961 году IX конгрессом Международного института театра. Советский Союз получил членство в Международном институте театра ещё в 1959 году. С 1961 года СССР, а затем Россия – постоянный член его исполнительного комитета.

Международный день театра – это не просто профессиональный праздник мастеров сцены, это праздник миллионов неравнодушных зрителей. По случаю Дня театра мы собрали подборку самых красивых актрис Алтайского края. Их вы можете увидеть в постановках местных учреждений культуры.