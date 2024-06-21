Составителя поездов осудят за столкновение локомотива со зданием в Алтайском крае

Ущерб от аварии составил более 2,9 миллиона рублей

21 июня 2024, 15:45, ИА Амител

Рельсы / Фото: pxhere.com/ru/photo/673621

В Алтайском крае суд рассмотрит дело составителя поездов, который обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Об этом сообщает "Коммерсант".

Составитель поездов Алтайского центра организации работы железнодорожных станций обвиняется по части 1 статьи 263 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Инцидент произошел в декабре 2023 года. Сотрудник предприятия не убедился в правильности перевода стрелки и по радиосвязи передал указание машинисту маневрового локомотива начать движение. В результате произошло столкновение маневрового состава с административным зданием, а также с находившимся в нем тепловозом. Ущерб составил более 2,9 миллиона рублей.