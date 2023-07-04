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Составлен медиарейтинг краевых предпринимателей за июнь

Первое место в списке занял Сергей Писарев — депутат АКЗС, владелец "Лесной сказки". За месяц его упомнили в медиа 11 раз

04 июля 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Издание "Атмосфера" представила новый рейтинг упоминаемости предпринимателей Алтайского края. Как сообщается в публикации, список бизнесменов составили на основе экспертного опроса сотрудника ряда краевых и федеральных СМИ. 

Первое место в списке занял Сергей Писарев — депутат АКЗС, владелец "Лесной сказки". За месяц его упомнили в медиа 11 раз. Второе место поделили Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") и Александр Деринг ("Классика") — девять упоминаний.

На третьей строчке находится Владимир Отмашкин, владелец группы компаний "Союз". Его упоминали восемь раз. Следом идет еще один застройщик — Андрей Комяков ("Строительная перспектива"). Закрывают пятерку Дмитрий Двордякин ("Династия 24") и Нодар Шония ("Сэлф") — по шесть упоминаний. 

Шестое место разделили депутат АКЗС, владелец "Сибма" Максим Банных и Дмитрий Беляев "ТД "Комплекс Агро". Их упомнили по пять раз. Седьмое место с упоминаниями по четыре раза заняли сразу четыре бизнесмена — Михаил Хмелинин, ("ONNI Restaurant") Александр Балаков ("АПК"), Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго") и Александр Локтев ("БПЗ", "Атлант"). 

Комментарии 6

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Гость

00:50:22 05-07-2023

Что не депутат, то владелец бизнеса, это называется клептокоатия, сращение бизнеса с властью, понятно какие они интересы отстаивают в думе.

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Гость

08:25:05 05-07-2023

Гость (00:50:22 05-07-2023) Что не депутат, то владелец бизнеса, это называется клептоко... Интересы зоопарка? Не плохо.

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Сельские вести

08:49:22 05-07-2023

Аж целых 11 раз! За месяц. А сколько раз в позитивном и сколько в негативном ключе? Кто посчитал?

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Гость

09:15:49 05-07-2023

-Мамочка,принц взглянул на меня три раза, улыбнулся один раз. -Три раза. -Вздохнул один раз. -Один раз.Вздохнул один раз. -Один раз. -Итого,пять. -А мне король сказал-"Очень рад Вас видеть", один раз. -Один раз,"Ха-ха-ха",один раз. -Ха-ха-ха.. один раз. -"Проходите,проходите,здесь дует",один раз. -Один раз,итого,три раза. А для чего вам нужны все эти записи? -Не мешай нам веселиться,изверг.

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гость

11:56:22 05-07-2023

А когда будет рейтинг депутатов которые работают для народа, а не в свой карман.

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Гость

12:03:40 05-07-2023

гость (11:56:22 05-07-2023) А когда будет рейтинг депутатов которые работают для народа,... Никогда, ибо таких депутатов не существует.

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