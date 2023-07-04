Составлен медиарейтинг краевых предпринимателей за июнь
Первое место в списке занял Сергей Писарев — депутат АКЗС, владелец "Лесной сказки". За месяц его упомнили в медиа 11 раз
04 июля 2023, 22:59, ИА Амител
Издание "Атмосфера" представила новый рейтинг упоминаемости предпринимателей Алтайского края. Как сообщается в публикации, список бизнесменов составили на основе экспертного опроса сотрудника ряда краевых и федеральных СМИ.
Первое место в списке занял Сергей Писарев — депутат АКЗС, владелец "Лесной сказки". За месяц его упомнили в медиа 11 раз. Второе место поделили Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") и Александр Деринг ("Классика") — девять упоминаний.
На третьей строчке находится Владимир Отмашкин, владелец группы компаний "Союз". Его упоминали восемь раз. Следом идет еще один застройщик — Андрей Комяков ("Строительная перспектива"). Закрывают пятерку Дмитрий Двордякин ("Династия 24") и Нодар Шония ("Сэлф") — по шесть упоминаний.
Шестое место разделили депутат АКЗС, владелец "Сибма" Максим Банных и Дмитрий Беляев "ТД "Комплекс Агро". Их упомнили по пять раз. Седьмое место с упоминаниями по четыре раза заняли сразу четыре бизнесмена — Михаил Хмелинин, ("ONNI Restaurant") Александр Балаков ("АПК"), Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго") и Александр Локтев ("БПЗ", "Атлант").
00:50:22 05-07-2023
Что не депутат, то владелец бизнеса, это называется клептокоатия, сращение бизнеса с властью, понятно какие они интересы отстаивают в думе.
08:25:05 05-07-2023
Гость (00:50:22 05-07-2023) Что не депутат, то владелец бизнеса, это называется клептоко... Интересы зоопарка? Не плохо.
08:49:22 05-07-2023
Аж целых 11 раз! За месяц. А сколько раз в позитивном и сколько в негативном ключе? Кто посчитал?
09:15:49 05-07-2023
-Мамочка,принц взглянул на меня три раза, улыбнулся один раз. -Три раза. -Вздохнул один раз. -Один раз.Вздохнул один раз. -Один раз. -Итого,пять. -А мне король сказал-"Очень рад Вас видеть", один раз. -Один раз,"Ха-ха-ха",один раз. -Ха-ха-ха.. один раз. -"Проходите,проходите,здесь дует",один раз. -Один раз,итого,три раза. А для чего вам нужны все эти записи? -Не мешай нам веселиться,изверг.
11:56:22 05-07-2023
А когда будет рейтинг депутатов которые работают для народа, а не в свой карман.
12:03:40 05-07-2023
гость (11:56:22 05-07-2023) А когда будет рейтинг депутатов которые работают для народа,... Никогда, ибо таких депутатов не существует.