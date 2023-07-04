Составлен медиарейтинг краевых предпринимателей за июнь

Первое место в списке занял Сергей Писарев — депутат АКЗС, владелец "Лесной сказки". За месяц его упомнили в медиа 11 раз

04 июля 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Издание "Атмосфера" представила новый рейтинг упоминаемости предпринимателей Алтайского края. Как сообщается в публикации, список бизнесменов составили на основе экспертного опроса сотрудника ряда краевых и федеральных СМИ.

Первое место в списке занял Сергей Писарев — депутат АКЗС, владелец "Лесной сказки". За месяц его упомнили в медиа 11 раз. Второе место поделили Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") и Александр Деринг ("Классика") — девять упоминаний.

На третьей строчке находится Владимир Отмашкин, владелец группы компаний "Союз". Его упоминали восемь раз. Следом идет еще один застройщик — Андрей Комяков ("Строительная перспектива"). Закрывают пятерку Дмитрий Двордякин ("Династия 24") и Нодар Шония ("Сэлф") — по шесть упоминаний.

Шестое место разделили депутат АКЗС, владелец "Сибма" Максим Банных и Дмитрий Беляев "ТД "Комплекс Агро". Их упомнили по пять раз. Седьмое место с упоминаниями по четыре раза заняли сразу четыре бизнесмена — Михаил Хмелинин, ("ONNI Restaurant") Александр Балаков ("АПК"), Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго") и Александр Локтев ("БПЗ", "Атлант").