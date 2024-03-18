Сотни барнаульских домов останутся без отопления на время ремонта трубопровода
В районе дома № 159 по ул. Северо-Западной бригады СГК проведут работы по замене дефектного участка теплосети М-211 диаметром 700 мм
18 марта 2024, 21:28, ИА Амител
19 марта энергетики будут устранять дефект трубопровода на улице Северо-Западной. Как сообщает пресс-служба барнаульского филиала СГК, в районе дома № 159 по ул. Северо-Западной бригады СГК проведут работы по замене дефектного участка теплосети М-211 диаметром 700 мм.
"На время проведения технологических работ подача ресурса будет временно ограничена у части жителей микрорайона Черемушки. Устранение дефекта планируется провести в течение рабочего дня – с 09:00 до 18:00, чтобы минимизировать неудобства для жителей", – добавили в СГК.
Отмечается, что день обещает быть теплым. Комфортные погодные условия и предварительная подготовка, которой энергетики занялись уже сегодня, позволят максимально сократить сроки ремонтных работ.
Адрес домов, попадающих под отключение 19 марта, можно увидеть ниже.
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