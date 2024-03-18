Сотни барнаульских домов останутся без отопления на время ремонта трубопровода

В районе дома № 159 по ул. Северо-Западной бригады СГК проведут работы по замене дефектного участка теплосети М-211 диаметром 700 мм

18 марта 2024, 21:28, ИА Амител

Радиатор отопления / Фото: unsplash.com

19 марта энергетики будут устранять дефект трубопровода на улице Северо-Западной. Как сообщает пресс-служба барнаульского филиала СГК, в районе дома № 159 по ул. Северо-Западной бригады СГК проведут работы по замене дефектного участка теплосети М-211 диаметром 700 мм.

"На время проведения технологических работ подача ресурса будет временно ограничена у части жителей микрорайона Черемушки. Устранение дефекта планируется провести в течение рабочего дня – с 09:00 до 18:00, чтобы минимизировать неудобства для жителей", – добавили в СГК.

Отмечается, что день обещает быть теплым. Комфортные погодные условия и предварительная подготовка, которой энергетики занялись уже сегодня, позволят максимально сократить сроки ремонтных работ.

Адрес домов, попадающих под отключение 19 марта, можно увидеть ниже.

Адреса отключений / Фото: СГК