Сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из "ВкусВилла"
Интернет-пользователи пишут, что после зефира даже лекарства не помогали уменьшить боль
13 октября 2024, 07:30, ИА Амител
Сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл", заявив, что после его употребления у них начались диарея и тошнота. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Подписчики канала отправили магазину письмо с жалобой, на что "ВкусВилл" ответил соболезнованиями и посоветовал обратиться к врачу. При этом в конце письма представители магазина заявили, что их продукция качественная.
Интернет-пользователи пишут, что после зефира даже лекарства не помогали уменьшить боль. Они предположили, что причиной произошедшего может быть мальтит – спирт из крахмала, используемый в качестве сахарозаменителя и подсластителя. Это вещество оказывает слабительное действие, вызывает диарею, не рекомендуется детям, подросткам и беременным женщинам.
07:39:48 13-10-2024
Прикрыть эту помойку и точка
08:50:47 13-10-2024
Крысид попал в зефир.
09:30:16 13-10-2024
"Азбуку вкуса" в расчет не беру, тк это сеть рассчитана на жителей Патриков, но вот среди остальных сетей ВкусВилл лучший, как не крути. именно по этому они к нам не заходят, тк не могут найти местных производителей качественной свежей продукции.
а вся эта история с душком от конкурентов.
12:36:28 14-10-2024
Элен без ребят (09:30:16 13-10-2024) "Азбуку вкуса" в расчет не беру, тк это сеть рассчитана на ж... ВкусВилл слишком дорог для нашего небогатого покупателя, а Азбука Вкуса тем более, там цены вообще космос. Да и ассортимент во ВкусВилле скажем так не впечатляет, зато цена да, конская, на уровне примерно нашего Бахетле или даже дороже. Бываю частенько в Москве, захожу вечерами в магазины этой сети, не думаю что они тут нужны.
10:05:13 13-10-2024
Точно зефиром отравились?
Не пельменями алтайских производителей?