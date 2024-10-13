Сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из "ВкусВилла"

Интернет-пользователи пишут, что после зефира даже лекарства не помогали уменьшить боль

13 октября 2024, 07:30, ИА Амител

Зефир / Фото: unsplash.com

Сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл", заявив, что после его употребления у них начались диарея и тошнота. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Подписчики канала отправили магазину письмо с жалобой, на что "ВкусВилл" ответил соболезнованиями и посоветовал обратиться к врачу. При этом в конце письма представители магазина заявили, что их продукция качественная.

Интернет-пользователи пишут, что после зефира даже лекарства не помогали уменьшить боль. Они предположили, что причиной произошедшего может быть мальтит – спирт из крахмала, используемый в качестве сахарозаменителя и подсластителя. Это вещество оказывает слабительное действие, вызывает диарею, не рекомендуется детям, подросткам и беременным женщинам.