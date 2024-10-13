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Сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из "ВкусВилла"

Интернет-пользователи пишут, что после зефира даже лекарства не помогали уменьшить боль

13 октября 2024, 07:30, ИА Амител

Зефир / Фото: unsplash.com
Зефир / Фото: unsplash.com

Сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл", заявив, что после его употребления у них начались диарея и тошнота. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Подписчики канала отправили магазину письмо с жалобой, на что "ВкусВилл" ответил соболезнованиями и посоветовал обратиться к врачу. При этом в конце письма представители магазина заявили, что их продукция качественная.

Интернет-пользователи пишут, что после зефира даже лекарства не помогали уменьшить боль. Они предположили, что причиной произошедшего может быть мальтит – спирт из крахмала, используемый в качестве сахарозаменителя и подсластителя. Это вещество оказывает слабительное действие, вызывает диарею, не рекомендуется детям, подросткам и беременным женщинам.

Происшествия

Комментарии 5

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Бдыщ...

07:39:48 13-10-2024

Прикрыть эту помойку и точка

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Олег

08:50:47 13-10-2024

Крысид попал в зефир.

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Элен без ребят

09:30:16 13-10-2024

"Азбуку вкуса" в расчет не беру, тк это сеть рассчитана на жителей Патриков, но вот среди остальных сетей ВкусВилл лучший, как не крути. именно по этому они к нам не заходят, тк не могут найти местных производителей качественной свежей продукции.
а вся эта история с душком от конкурентов.

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Гость

12:36:28 14-10-2024

Элен без ребят (09:30:16 13-10-2024) "Азбуку вкуса" в расчет не беру, тк это сеть рассчитана на ж... ВкусВилл слишком дорог для нашего небогатого покупателя, а Азбука Вкуса тем более, там цены вообще космос. Да и ассортимент во ВкусВилле скажем так не впечатляет, зато цена да, конская, на уровне примерно нашего Бахетле или даже дороже. Бываю частенько в Москве, захожу вечерами в магазины этой сети, не думаю что они тут нужны.

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Гость

10:05:13 13-10-2024

Точно зефиром отравились?
Не пельменями алтайских производителей?

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