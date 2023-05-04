Бонусную систему для предпринимателей предлагает Dron.Digital

04 мая 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLkaFcz2

Диджитал-экран / Фото: Dron.Digital

Весной прошлого года предприниматели Новосибирска стали участниками интересной акции. Dron.Digital* предложил им бесплатное размещение на диджитал-экранах города. Каждый, кто зарегистрировался на платформе компании, получил на баланс личного кабинета 10 тысяч рублей и смог самостоятельно запустить рекламу. Сейчас это предложение закреплено в бонусной системе сервиса, более подробная информация размещена на сайте.

Заявки на участие в акции подали более тысячи компаний и 850 из них уже успели протестировать новый формат цифровой наружной рекламы. Они продолжают продвижение своего бизнеса с помощью этого сервиса.

Предприниматели рассказали, насколько интересно им было воспользоваться новыми технологиями.

Кейс № 1

Фабрика натурального мороженого "Купино" оптимизировала процесс запуска рекламы за счёт инструментов контроля и аналитики.

"Мы ежемесячно запускаем рекламу через Dron. Контроль числа показов и стоимости позволяют нам делать выводы и выбирать те экраны, которые дают самую низкую стоимость контакта с целевой аудиторией. Камеры наблюдения сервиса работают круглосуточно. Есть возможность в любое время проверить, как смотрится наш креатив на улицах города. Аналитические инструменты доступны в личном кабинете. Учитывая наше присутствие в 30 регионах России, это ощутимо облегчает работу и экономит ресурсы", – рассказала контент-маркетолог Ирина.

По её словам, в век гаджетов и технологичных приложений особенно актуален современный сервис, позволяющий через личный кабинет контролировать весь процесс: от закупки эфира до оценки эффективности.

Кейс № 2

Рекламное агентство "Ритейл-сеть" увеличило ежемесячные продажи на 20%. Компания активно пользуется программой лояльности уже полгода.

"Всем новым клиентам сервис Dron дарит 10 тыс. рублей на первое размещение. Это повышает лояльность рекламодателей, которые совершенно бесплатно могут протестировать инструмент наружной рекламы и принять решение по дальнейшему размещению. Чем больше у нас рекламный бюджет, тем большую скидку мы получаем на новый запуск рекламы", – говорит директор Марина Урбах. Этот инструмент работает на удержание действующих клиентов. Выгода очевидна для всех: и для агентства, и для бизнеса.

Благодаря специальным условиям сервиса компании удалось привлечь 36 новых клиентов (в том числе крупный бизнес). Суммарный ежемесячный объём продаж стабильно показывает рост 15-20%.

Марина Урбах уверена, что бюджета в 10 тыс. рублей достаточно, чтобы запустить охватную рекламную кампанию: размещение в течение недели на 10 рекламных экранах с большим трафиком. Такая трансляция даёт более 3 млн контактов с аудиторией города за неделю. Создатели сервиса Dron в диалоге с пользователями внедряют новые идеи улучшения сервиса, что делает его выгодным как для крупных агентств, так и для небольших игроков локальных рынков.

Кейс № 3

Дельфинарий "Акватория" повысил охват аудитории по всему городу.

"Привлекаем новую аудиторию вместе с Dron за счёт максимального охвата во всех районах города. Для оптимизации процессов решили перейти со статичного формата размещения на видеоэкраны. Тонкие настройки сервиса дают нам возможность гибко управлять рекламой, усиливать её, приостанавливать и возобновлять промокампании за секунду. За Dron будущее", – пояснил маркетолог Антон.

Принципиально новый инструмент

Рекламодатели России становятся более продвинутыми пользователями и хотят напрямую управлять рекламными кампаниями.

"Цифровая наружная реклама сочетает в себе качества охватного инструмента продвижения с самыми низкими ценами за тысячу контактов и удобство маркетплейс-сервиса. Видя прямой результат и потребность бизнеса в принципиально новом и удобном инструменте продвижения, команда Dron приняла решение об изменении статуса акции и её закреплении в виде бонусной системы для новых клиентов", – говорит директор по маркетингу компании "Дизайнмастер" Егор Крылов.

Подробнее узнать о бонусной системе можно на сайте Dron.Digital или прочитать по ссылке. Менеджеры сервиса ответят на все интересующие вопросы в выплывающем чате на главной странице сайта.

*Dron.Digital ("Дрон.Диджитал") – одна из самых экспертных региональных площадок, с помощью которой более 1,5 тыс. клиентов размещают наружную рекламу в 44 городах России. Рекламодатели получают доступ к инвентарю более 50 операторов – в систему интегрировано 2 тыс. диджитал-экранов компаний "Дизайнмастер", Gallery ("Галэри"), "Постер", "Реклама центр", "Хэт-трик", "Медиатрон", РИМ и другие.

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