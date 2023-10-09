7 октября началось одно из крупнейших обострений арабо-израильского конфликта за последние десятилетия

09 октября 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: AP/TASS

Израильская авиация нанесла десятки ударов по разным районам сектора Газа, в том числе по жилым домам, сельхозугодьям, правительственным учреждениям и полицейским блокпостам. Погибли сотни человек. Что известно о крупнейшем конфликте между Израилем и Палестиной к утру 9 октября, в материале amic.ru.

Число жертв растет

Число погибших в секторе Газа выросло до 413, среди них 78 детей. Ранены 2300 человек, в том числе 213 детей и 140 женщин, сообщил Минздрав Палестины. Число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации, по данным СМИ, увеличилось до 2315. Некоторые находятся в критическом состоянии. Погибли не менее 700 человек.

Члены израильской общественной организации ЗАКА, которая занимается добровольной спасательной деятельностью, обнаружили не менее 260 тел в кибуце Реим, расположенном на юге Израиля, сообщает The Jerusalem Post. По данным издания, все жертвы находились на музыкальном фестивале Nature Party под открытым небом, когда на них напала палестинская радикальная группировка ХАМАС. Радикалы расстреляли многих участников мероприятия, поэтому число жертв может еще вырасти.

Палестинцы массово покидают дома

Израильская армия ЦАХАЛ нанесла удары по 800 целям в секторе Газа. В ХАМАС заявили, что взяли в плен более 100 граждан Израиля, в том числе высокопоставленных офицеров, а также выпустили по Ашкелону 100 ракет и ракетный залп в направлении израильского аэропорта Бен-Гурион.

Министр обороны еврейского государства Йоав Галант сообщил, что Израиль нанесет палестинским радикалам из сектора Газа беспрецедентный ответный удар, который будут помнить и через 50 лет.

Израиль не намерен обсуждать с ХАМАС заключение мира, задача заключается в уничтожении этого движения, заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.

"Эпоха разговоров с этими дикарями завершена. Настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы такие ужасы больше не повторились. Мы находимся в состоянии войны. Наши граждане находятся в заложниках в Газе, продолжаются ракетные обстрелы городов. Мы полностью сосредоточены на достижении нашей цели – устранении этих угроз для наших граждан", – отметил он.

По данным профильного управления ООН на 21:00 8 октября, более 123 тысяч палестинцев покинули свои дома в секторе Газа.

С чего все началось

Утром 7 октября Израиль подвергся крупнейшей по масштабу ракетной атаке со стороны боевого крыла палестинского движения ХАМАС. По данным пресс-службы армии Израиля, было запущено более трех тысяч ракет. После обстрела боевики перешли в наступление и проникли в приграничные районы на юге Израиля. Россия призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться к переговорам.