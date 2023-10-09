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Сотни погибших. Главное о конфликте между Израилем и Палестиной к утру 9 октября

7 октября началось одно из крупнейших обострений арабо-израильского конфликта за последние десятилетия

09 октября 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: AP/TASS
Фото: AP/TASS

Израильская авиация нанесла десятки ударов по разным районам сектора Газа, в том числе по жилым домам, сельхозугодьям, правительственным учреждениям и полицейским блокпостам. Погибли сотни человек. Что известно о крупнейшем конфликте между Израилем и Палестиной к утру 9 октября, в материале amic.ru.

Число жертв растет

Число погибших в секторе Газа выросло до 413, среди них 78 детей. Ранены 2300 человек, в том числе 213 детей и 140 женщин, сообщил Минздрав Палестины. Число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации, по данным СМИ, увеличилось до 2315. Некоторые находятся в критическом состоянии. Погибли не менее 700 человек.

Члены израильской общественной организации ЗАКА, которая занимается добровольной спасательной деятельностью, обнаружили не менее 260 тел в кибуце Реим, расположенном на юге Израиля, сообщает The Jerusalem Post. По данным издания, все жертвы находились на музыкальном фестивале Nature Party под открытым небом, когда на них напала палестинская радикальная группировка ХАМАС. Радикалы расстреляли многих участников мероприятия, поэтому число жертв может еще вырасти.

Палестинцы массово покидают дома

Израильская армия ЦАХАЛ нанесла удары по 800 целям в секторе Газа. В ХАМАС заявили, что взяли в плен более 100 граждан Израиля, в том числе высокопоставленных офицеров, а также выпустили по Ашкелону 100 ракет и ракетный залп в направлении израильского аэропорта Бен-Гурион.

Министр обороны еврейского государства Йоав Галант сообщил, что Израиль нанесет палестинским радикалам из сектора Газа беспрецедентный ответный удар, который будут помнить и через 50 лет.

Израиль не намерен обсуждать с ХАМАС заключение мира, задача заключается в уничтожении этого движения, заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.

"Эпоха разговоров с этими дикарями завершена. Настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы такие ужасы больше не повторились. Мы находимся в состоянии войны. Наши граждане находятся в заложниках в Газе, продолжаются ракетные обстрелы городов. Мы полностью сосредоточены на достижении нашей цели – устранении этих угроз для наших граждан", – отметил он. 

По данным профильного управления ООН на 21:00 8 октября, более 123 тысяч палестинцев покинули свои дома в секторе Газа.

С чего все началось

Утром 7 октября Израиль подвергся крупнейшей по масштабу ракетной атаке со стороны боевого крыла палестинского движения ХАМАС. По данным пресс-службы армии Израиля, было запущено более трех тысяч ракет. После обстрела боевики перешли в наступление и проникли в приграничные районы на юге Израиля. Россия призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться к переговорам.

Фото: unsplash.com

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конфликт Израиль Палестина
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Комментарии 44

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Гость

11:06:43 09-10-2023

Израильская авиация нанесла десятки ударов по разным районам сектора Газа, в том числе по жилым домам --- показали, как надо воевать

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Гость

11:12:23 09-10-2023

Гость (11:06:43 09-10-2023) Израильская авиация нанесла десятки ударов по разным районам... Они могут их вообще стереть с лица земли, до этого они избегали убивать мирных граждан, воевали с ними точечно, это гуманное государство, там человеческая жизнь самое ценное.

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Гость

11:18:32 09-10-2023

Гость (11:12:23 09-10-2023) Они могут их вообще стереть с лица земли, до этого они избег... Гуманное ? Сносить целыми домами и кварталами ? Или это же другое конечно ?

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Гость

11:41:08 09-10-2023

Гость (11:18:32 09-10-2023) Гуманное ? Сносить целыми домами и кварталами ? Или это же д... Сносить или убивать для вас одно и тоже.

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Гость

11:57:41 09-10-2023

Гость (11:41:08 09-10-2023) Сносить или убивать для вас одно и тоже.... Сносят то дом вместе с людьми, мирными людьми, женщинами, детьми. Убивать -это как раз то что делает Израиль, уже много лет там. И ответка ему такая же прилетает, так что удивляться тут нечему и делать из евреев ангелов.

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Гость

12:05:55 09-10-2023

Гость (11:57:41 09-10-2023) Сносят то дом вместе с людьми, мирными людьми, женщинами, де... Не правда, где вы черпает эту фейковую информацию, я даже такую чушь не хочу опровергать аргументами.

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Гость

13:04:16 09-10-2023

Гость (12:05:55 09-10-2023) Не правда, где вы черпает эту фейковую информацию, я даже та... Вы странный человек. Изучайте историю что-ли... А то верите в розовых слонов и хвалитесь этим.

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Гость

12:01:44 09-10-2023

Гость (11:41:08 09-10-2023) Сносить или убивать для вас одно и тоже.... Жилые дома можно или нельзя сносить ракетами, это иногда зависит от того, кто сносит

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Гость

11:29:42 09-10-2023

Гость (11:12:23 09-10-2023) Они могут их вообще стереть с лица земли, до этого они избег... На Земле есть несколько государств, которые могут стереть с лица Земли любое государство. Некоторые могут стереть с лица Земли государство при этом даже сами не пострадав, если остальные не захотят из-за этого государства тоже стираться. Самая большая проблема будет если эти государства начнут стирать с лица Земли друг друга

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Гость

11:32:09 09-10-2023

Гость (11:12:23 09-10-2023) Они могут их вообще стереть с лица земли, до этого они избег... То, что Вы пишете, про "гуманность" Израиля- или Ваш личный бред, или полное незнание этого народа. Рекомендую начать с прочтения Ветхого Завета- много нового почерпнёте.

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Гость

13:02:56 09-10-2023

Гость (11:12:23 09-10-2023) Они могут их вообще стереть с лица земли, до этого они избег... Евреи "гуманно" отнимают год за годом земли у арабов. К которым пришли изначально как беженцы.

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Гость

11:07:52 09-10-2023

Ужас, жалко людей, зачем столько убили невинных людей, какое-то бессмысленное, бандитское нападение на мирных граждан.

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Гость

11:16:36 09-10-2023

Гость (11:07:52 09-10-2023) Ужас, жалко людей, зачем столько убили невинных людей, какое... Ну Израиль то мирных и невинных прямо целыми многоэтажными домами уничтожает, и тишина, в ООН и т.п. это предпочитают не замечать.

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Гость

11:39:43 09-10-2023

Гость (11:07:52 09-10-2023) Ужас, жалко людей, зачем столько убили невинных людей, какое... палестинцы утверждают, что Израиль совершил бессмысленное, бандитское нападение на мирных граждан Палестины и оккупировал их территории и они десятки лет уже борятся с агрессором

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Гость

11:31:21 09-10-2023

Люди потеряли страх реально. Религия и та не в силах спасти людей от глупостей.Если Израиль будет продолжать " ковровые" обстрелы арабов то конечно и Иран и ряд других мусульманских стран " вмажется" в эту войну и вот тогда начнется реальная " мясорубка" на фоне которой СВО на Украине покажется невинной прогулкой....

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товарищ

14:27:22 09-10-2023

Гость (11:31:21 09-10-2023) Люди потеряли страх реально. Религия и та не в силах спасти ... Очень верно и кратко .Вы видимо журналист (но это не важно).У меня один вопрос будет ли в случае масштабной войны на ближнем востоке военная помощь со стороны РФ палестинцам либо это будет завершено переговорным путем при посредничестве с Россией.

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Гость

15:08:58 09-10-2023

товарищ (14:27:22 09-10-2023) Гость (11:31:21 09-10-2023) Люди потеряли страх реальн... Не благодарное это дело давать прогнозы (это из области докторов).Однако предположение ( их есть у меня). Вот одно из них .Думается что все закончится зачисткой и особым режимом (я бы выразился " ренгеном" палестинских территорий).Да и все " устаканится" в формате шумих и разоблачений в сми.Сейчас эскалация конфликта не нужна ни кому.Ну сменится правительство Израиля, ну будет что то новое у арабов и ВСЕ да да и все до следующих " нарывов".В политике как в моде - все повторяется , кроме молодости.Нам бы побыстрее " проводить в сратир Зеленского со своей бригадой....А так живи дорогой товарищ и радуйся.

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Гость

11:32:42 09-10-2023

Лучи поддержки евреям. У нас много связей с ними, там много наших людей. И евреи ничего нам плохого не делали, даже в ситуации текущей войны на Западе. Евреи держат нейтралитет. Они не продают свое оружие хохлам.

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Гость

11:46:49 09-10-2023

Гость (11:32:42 09-10-2023) Лучи поддержки евреям. У нас много связей с ними, там много ... Никаких лучей поддержки ни тем ни другим, они стоят друг друга. И евреи поставляют хохлам антидроновое оружие, так что врите другим дальше. И наших там нет точно никого.

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Гость

11:58:34 09-10-2023

Гость (11:46:49 09-10-2023) Никаких лучей поддержки ни тем ни другим, они стоят друг дру... Да там русских проживает 25%

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Гость

12:17:21 09-10-2023

Гость (11:58:34 09-10-2023) Да там русских проживает 25%... Русских там нет, паспорта и гражданство русским там не дают. Русскоязычные -да, но это точно не наши, это крысы, которые сбежали из страны в трудные для нее времена.

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Гость

12:20:26 09-10-2023

Гость (11:58:34 09-10-2023) Да там русских проживает 25%... Макаревич, Галкин и прочие русские... Проживающие там русские в основном сознательно переехали в Израиль. А многие ныне переформатированы на поддержку укропов. Если общаетесь с нашими бывшими соотечественниками, то вам это очевидно.

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Гость

12:49:15 09-10-2023

Гость (12:20:26 09-10-2023) Макаревич, Галкин и прочие русские... Проживающие там русс... Макаревич в Лондон убежал, Пугачиха с Галкиным тоже вчера рванули куда то, в аэропорту Тель-Авива их видели. Крысы они везде крысы, всегда бегут.

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Гость

14:05:51 09-10-2023

Гость (12:49:15 09-10-2023) Макаревич в Лондон убежал, Пугачиха с Галкиным тоже вчера рв... Уплывут они в США,там их всё равно застанет Буревестник, чёрной молнии подобный.То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам.

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Гость

13:07:37 09-10-2023

Гость (12:20:26 09-10-2023) Макаревич, Галкин и прочие русские... Проживающие там русс... Вот именно, что эти "русские" сейчас поливают грязью нашу страну и поддерживают украинских нацистов.

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Гость

13:05:57 09-10-2023

Гость (11:58:34 09-10-2023) Да там русских проживает 25%... Эти "русские" проклинают и нас, и наше государство.

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Гость

11:51:33 09-10-2023

Гость (11:32:42 09-10-2023) Евреи держат нейтралитет. Перестаньте пить синенькие таблеточки, переходите на зелёненькие...

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Гость

12:18:18 09-10-2023

Гость (11:32:42 09-10-2023) Лучи поддержки евреям. У нас много связей с ними, там много ... Да,ваших много там.

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гость

11:45:32 09-10-2023

израильтяне предупредили "мирняк" заранее и предложили эвакуироваться перед обстрелом. правда какой тогда смысл, если террористы тоже разбежались?

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Гость

11:55:23 09-10-2023

Судя по дизлайкам люди до сих пор смотрят телевизор.

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Гость

16:25:58 09-10-2023

Гость (11:55:23 09-10-2023) Судя по дизлайкам люди до сих пор смотрят телевизор.... ага, тоже читаю и поверить не могу...тупая телемасса

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Гость

22:04:50 09-10-2023

Гость (16:25:58 09-10-2023) ага, тоже читаю и поверить не могу...тупая телемасса... Так тупая телемасса - это как раз ты, да твой приятель выше. Так как МЫ давно от телеантенны отказались. Нам жизни хватает.

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Гость

22:03:43 09-10-2023

Гость (11:55:23 09-10-2023) Судя по дизлайкам люди до сих пор смотрят телевизор.... Глупо. Давно не смотрим телевизор. Но знакомые в Израиль уезжали. И были они друзьями-приятелями. А как СВО началась, так позабыли и открестились от своей родины. Мало того, еще и грязью поливать начали. Как вы думаете, мы за них после этого шибко переживать должны?

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Гость

11:57:10 09-10-2023

предупредили "мирняк" заранее и предложили эвакуироваться перед обстрелом -- вряд ли весь мирняк сразу покинет свою страну

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Гость

12:20:49 09-10-2023

Гость (11:58:34 09-10-2023) Да там русских проживает 25%... Нет там русских там жиды бежавшие из России.

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Гость

12:27:09 09-10-2023

Пугачева с Галкиным уехали потому, что не хотели жить в стране у которой конфликт с соседями

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Гость

12:50:17 09-10-2023

Гость (12:27:09 09-10-2023) Пугачева с Галкиным уехали потому, что не хотели жить в стра... А теперь они сбежали с Израиля, так как там конфликт с соседями.

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Гость

12:59:08 09-10-2023

Гость (12:50:17 09-10-2023) А теперь они сбежали с Израиля, так как там конфликт с сосед... там конфликт с соседями ---- он там уже лет 100, они наверное не знали

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Афиноген

13:20:10 09-10-2023

Да ,печальные события разворачиваются.Кто тут прав,кто виноват трудно определить.Чтобы достичь мира надо радикально решать противоречия путём мирных переговоров.Не проявлять своё высокомерие ,а именно договариваться с противоположной стороной,уступая друг другу.Это в интересах мирного населения обеих стран и не только.Этот конфликт затрагивает много стран в мире,поэтому позиция мирового сообщества должна быть как никогда ответственной и заинтересованной в мирном исходе.На деле же мы видим ,какую то беспомощность и равнодушие со стороны мировых организаций.У меня вызывает недоумение и вопрос тот факт,что всё ворьё ,которое ограбило нашу страну,первым делом сбегает в Израиль и там безнаказанно оседает. Примеров тому много.Это что , там считается нормой такое отношение к нашей стране?Это такой тип "дружеских "отношений по отношению к нам?

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Гость

13:24:09 09-10-2023

Афиноген (13:20:10 09-10-2023) Это что , там считается нормой такое отношение к нашей стране?Это такой тип "дружеских "отношений по отношению к нам? чувствуется какая-то наивность или инфантильность в ваших словах...

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Афиноген

13:40:19 09-10-2023

Гость (13:24:09 09-10-2023) чувствуется какая-то наивность или инфантильность в ваших с... И в чём же она ,по вашему ,выразилась ,эта моя инфантильность?Я ,что то неправильно изложил ,или у меня неправильный взгляд на вещи?Предложите свою ,продвинутую,неинфантильную позицию.А то критику то мы наводить мастера ,а за душой -ни шиша.

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Гость

14:53:58 09-10-2023

Афиноген (13:40:19 09-10-2023) И в чём же она ,по вашему ,выразилась ,эта моя инфантильност... в ваших вопросах про дружбу и норму в отношении России инфантильность и наивность. никогда запад к нам не относился хорошо и ждать от них этого не стоит.

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Афиноген

15:01:41 09-10-2023

Гость (14:53:58 09-10-2023) в ваших вопросах про дружбу и норму в отношении России инфан... Запад западом ,но речь ведь про Израиль.

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Гость

13:48:07 09-10-2023

Они не продают свое оружие хохлам. ----------- Конечно не продают, они его передают на безвозмездной основе.

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