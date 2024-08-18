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Сотни российских туристов застряли в египетском аэропорту

Вечером в местный отель заселили около 200 человек

18 августа 2024, 14:24, ИА Амител

Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/1150893
Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/1150893

Туристы из России не могут вылететь в Москву из египетской Хургады уже более 10 часов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, самолет Airbus A320-200 рейса UJ 601 частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь еще 17 августа в 17:00. Однако туристы рассказали, что вылет несколько раз переносили.

Вечером в местный отель заселили около 200 человек. Среди них есть пары с детьми и пожилые люди.

Туризм Происшествия Турция

Комментарии 4

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Гость

14:40:34 18-08-2024

Свой Крым есть . Нет прутся с дитями и стариками

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Гость

10:18:41 19-08-2024

Гость (14:40:34 18-08-2024) Свой Крым есть . Нет прутся с дитями и стариками ... Иногда за границей дешевле отдыхать, да и комфортнее.

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Гость

11:16:24 19-08-2024

Гость (10:18:41 19-08-2024) Иногда за границей дешевле отдыхать, да и комфортнее.... Ну вот тогда и пусть сидят дальше там, комфортом наслаждаются.

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Гость

11:45:09 19-08-2024

Гость (10:18:41 19-08-2024) Иногда за границей дешевле отдыхать, да и комфортнее.... Да и акул подкармливать надо импортным мясом.

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