Сотни российских туристов застряли в египетском аэропорту
Вечером в местный отель заселили около 200 человек
18 августа 2024, 14:24, ИА Амител
Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/1150893
Туристы из России не могут вылететь в Москву из египетской Хургады уже более 10 часов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, самолет Airbus A320-200 рейса UJ 601 частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь еще 17 августа в 17:00. Однако туристы рассказали, что вылет несколько раз переносили.
Вечером в местный отель заселили около 200 человек. Среди них есть пары с детьми и пожилые люди.
14:40:34 18-08-2024
Свой Крым есть . Нет прутся с дитями и стариками
10:18:41 19-08-2024
Гость (14:40:34 18-08-2024) Свой Крым есть . Нет прутся с дитями и стариками ... Иногда за границей дешевле отдыхать, да и комфортнее.
11:16:24 19-08-2024
Гость (10:18:41 19-08-2024) Иногда за границей дешевле отдыхать, да и комфортнее.... Ну вот тогда и пусть сидят дальше там, комфортом наслаждаются.
11:45:09 19-08-2024
Гость (10:18:41 19-08-2024) Иногда за границей дешевле отдыхать, да и комфортнее.... Да и акул подкармливать надо импортным мясом.