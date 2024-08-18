Сотни российских туристов застряли в египетском аэропорту

Вечером в местный отель заселили около 200 человек

18 августа 2024, 14:24, ИА Амител

Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/1150893

Туристы из России не могут вылететь в Москву из египетской Хургады уже более 10 часов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, самолет Airbus A320-200 рейса UJ 601 частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь еще 17 августа в 17:00. Однако туристы рассказали, что вылет несколько раз переносили.

Вечером в местный отель заселили около 200 человек. Среди них есть пары с детьми и пожилые люди.