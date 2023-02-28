И что делать собственникам таких сетей

28 февраля 2023, 15:00, ИА Амител

Промывка сетей / Фото: "Росводоканал Барнаул"

С начала 2023-го "Росводоканал Барнаул" устранил уже более 850 засоров на коммунальных сетях города. Помимо этого, специалисты в течение всего года проводят профилактическую промывку. В 2023 году компания почистит более 300 км коммуникаций различного диаметра во всех районах Барнаула.

"Мы следим за состоянием сетей, которые обслуживаем. Однако есть коммуникации, которые находятся в собственности жителей города и пригорода, а также предприятий. И этим сетям тоже периодически требуется профилактическая промывка, которая помогает избежать образования засоров и снижает риск аварий", – отметил директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

Процедуру промывки нужно проводить один раз в один-шесть месяцев. Как часто и как именно – специалисты подбирают индивидуально в зависимости от различных факторов.

"Наш автопарк оснащён современной каналопромывочной техникой, с помощью которой проводится гидродинамическая промывка сетей водоотведения. Это современный, наиболее экологичный и безопасный способ устранения засоров и восстановления проходимости системы. Таким образом можно проводить промывку труб диаметром от 110 до 1000 мм. При этом используется лишь вода под большим давлением без добавления химических реагентов, поэтому наша промывка экологически безопасна", – добавил Дмитрий Власов.

Заказать гидродинамическую промывку сетей и другие услуги можно на сайте компании barnaul.rosvodokanal.ru, по номеру 500-101, а также в мобильном приложении "РВК.Услуги".

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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