Сотня ипотек на одного: в России выявили заемщика-рекордсмена

У заемщика был крупный первоначальный взнос, что дополнительно снижало риски для кредитора

08 октября 2026, 16:17, ИА Амител

Ипотека / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Более ста ипотечных кредитов для приобретения апартаментов было выдано в России одним инвестором в сфере недвижимости, сообщила ТАСС Татьяна Решетникова, заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи".

"Один человек с хорошим первоначальным взносом оформлял более 100 ипотечных кредитов для покупки апартаментов в банке, в котором можно было оформить кредит в счет будущих арендных платежей, поэтому подтверждать доход не потребовалось. Что касается льготных кредитов, то когда не было ограничений на «одна ипотека в одни руки», оформляли до 8-10 льготных кредитов", – отметила Решетникова.

Директор компании "Метриум" Дмитрий Проскурин рассказал о ситуации, когда один ипотечный заемщик получил 26 кредитов. Этот факт был выявлен Счетной палатой в ходе аудиторской проверки в 2024 году. Кредиты были выданы банками в рамках различных государственных программ. До декабря 2023 года более 115 тысяч россиян оформили два и более льготных кредита для инвестиционных целей. В результате правительство существенно изменило правила субсидирования займов, учитывая негативный опыт.

"Теперь меры поддержки носят адресный характер и направлены исключительно на решение жилищного вопроса. Сейчас действует принцип «не более одного льготного кредита в одни руки». Более того, с февраля 2026 года разрешено оформление лишь одной семейной ипотеки на обоих супругов", – отметил Проскурин.

Эксперт добавил, что на данный момент в законодательстве отсутствуют ограничения на количество рыночных жилищных кредитов. Однако большинство банков самостоятельно устанавливают лимиты: обычно не более трех кредитов в год и не более пяти займов одновременно. При этом клиенты с устойчивым высоким доходом и значительными сбережениями могут рассчитывать на более выгодные условия. Это связано с тем, что такие заемщики не представляют высокого риска для банка и часто погашают ипотеку в кратчайшие сроки.

Совладелец агентства Dolgov PRO Михаил Долгов подчеркнул, что максимальное количество ипотечных кредитов, которые может взять заемщик, зависит от его финансового состояния и уровня долговой нагрузки.

"Банк складывает платежи по ипотеке, потребительским кредитам, автокредитам, рассрочкам и кредитным картам и сопоставляет их с доходом клиента. При показателе долговой нагрузки (ПДН) до 40-50% вероятность получить следующую ипотеку сохраняется высокой. После 50% банки относятся к заявке заметно осторожнее, а при нагрузке выше 80% получить еще один крупный кредит крайне сложно", – сказал Долгов.

В первом полугодии 2026 года менее 4% всех жилищных займов было выдано заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80%, отметил специалист.