"Сотрудничать ради Вселенной". Отношения между Россией и США оценил Сергей Лавров

Глава МИД РФ не считает, что государства находятся в состоянии войны

06 декабря 2024, 08:05, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров не считает, что Россия и США находятся в состоянии войны. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщает РИА Новости.

"Я бы так не сказал [что РФ и США находятся в состоянии войны]. В любом случае, это не то, чего мы хотим. Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США", – заявил глава МИД России в интервью Такеру Карлсону.

Также Лавров оценил отношения с США следующим образом:

Россия не видит причин, по которым Москва и Вашингтон не могут сотрудничать ради Вселенной;

Россия не думает о войне с США и не хочет ее, такая война может иметь ядерный характер, для Москвы главное – ее избежать;

Россия и США официально не воюют, происходящее на Украине является гибридной войной;

каналы связи между Россией и США есть, их несколько, но они в основном задействованы по вопросу обмена людьми, отбывающими сроки в обеих странах;

Дональд Трамп – сильный человек, он весьма дружелюбен, но это не значит, что он настроен пророссийски.

"Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной", – заявил Карлсону Лавров.

Напомним, в ночь на 6 декабря вышло интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем Лавров подчеркнул, что у России есть "красные линии" в отношениях с Западом, просто они постоянно сдвигаются.