Сотрудничающий с Алтаем Всемирный фонд дикой природы внесён в реестр иноагентов

Аналогичный статус получили политик Гудков, экономист Гуриев, блогерша Никсель-Пиксель и некоторые другие персоны

11 марта 2023, 12:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов Всемирный фонд дикой природы (WWF), сообщает ТАСС.

Как отмечает телеграм-канал "Алтай: главные новости", в Республике Алтай многие экологические проекты реализуются в сотрудничестве с этой организацией – в том числе мероприятия по сохранению численности снежных барсов.

"Не факт, что проекты будут свёрнуты, но организационные сложности возникнут точно", – говорится в сообщении.

Помимо WWF, иностранными агентами признали политика Геннадия Гудкова, экономиста Сергея Гуриева, блогершу Никсель-Пиксель, журналиста Даниила Губарева, экс-главу "Яндекс. Новостей" Лева Гершензона и фонд "Свободная Бурятия".