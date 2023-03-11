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Сотрудничающий с Алтаем Всемирный фонд дикой природы внесён в реестр иноагентов

Аналогичный статус получили политик Гудков, экономист Гуриев, блогерша Никсель-Пиксель и некоторые другие персоны

11 марта 2023, 12:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов Всемирный фонд дикой природы (WWF), сообщает ТАСС.

Как отмечает телеграм-канал "Алтай: главные новости", в Республике Алтай многие экологические проекты реализуются в сотрудничестве с этой организацией – в том числе мероприятия по сохранению численности снежных барсов.

"Не факт, что проекты будут свёрнуты, но организационные сложности возникнут точно", – говорится в сообщении.

Помимо WWF, иностранными агентами признали политика Геннадия Гудкова, экономиста Сергея Гуриева, блогершу Никсель-Пиксель, журналиста Даниила Губарева, экс-главу "Яндекс. Новостей" Лева Гершензона и фонд "Свободная Бурятия". 

Комментарии 3

  • Охота на "Ведьм" идет полным ходом. А что будет завтра?
    11 марта, Гость   Ответить
  • А завтра будет ещё хуже!
    12 марта, Гость   Ответить
  • Какая охота на ведьм? Статус иноагента присваивают организациям и физлицам, которые получает иностранное финансирование. Всё. Кто тут на кого охотится? Это лишь информирование населения России о том, что деятельность осуществляется на враждебные деньги, и соответственно при восприятии информации от данных лиц/организаций необходимо учитывать этот неоспоримый факт. Упомянутый в сабже Гена Гудков - бывший сенатор Совета Федерации РФ, ныне в эмиграции, получает финансирование от организации Михаила Ходорковского в Лондоне. Что он может сказать о России? Давайте подумаем) Наверное что-то такое, что понравится Ходорковскому, чтобы финансирование продолжалось) А что понравится Ходорковскому? А Ходорковскому понравится понос в адрес нашей страны.
    12 марта, Гость   Ответить
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