Сотрудник Гостехнадзора брал взятки за выдачу удостоверений в Алтайском крае

Права на спецтехнику обходились в 23 тысячи рублей

23 марта 2023, 22:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следственный комитет закончил расследование по делу экс-сотрудника Гостехнадзора, который за взятки помогал получать удостоверения на право управления техникой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Так, в 2018 году к мужчине обратился предприниматель, который работал в сфере эксплуатации самоходных машин, и попросил помочь "решить вопрос" о получении его работником удостоверения с квалификациями "тракторист-машинист", "водитель погрузчика" категорий "В", "С", "D". За взятку в размере 23 тысячи рублей бывший сотрудник организовал выдачу удостоверения без сдачи экзаменов.

Аналогичным образом за ту же сумму в 2021 году он организовал выдачу удостоверения с квалификациями "водитель погрузчика", "машинист экскаватора" категории "C" сыну предпринимателя.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.