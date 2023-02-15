Сотрудники алтайского предприятия "Венталь" прошли обучение на "Фабрике процессов"

Тренинг организовали в рамках национального проекта "Производительность труда"

15 февраля 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: КАУ "АЦКР"

На учебной площадке "Фабрика процессов" прошли занятия для сотрудников ООО "Венталь" (входит в группу компаний АКТО). Обучение организовали при поддержке Регионального центра компетенций в рамках нацпроекта "Производительность труда", в котором компания участвует с января 2023 года.

В тренинге приняли участие 18 представителей предприятия. Они изучали инструменты бережливого производства и пробовали оптимизировать процессы через сокращение потерь. Сотрудники прошли все этапы формирования команды: от адаптации к новым ролям и новому для них производству до уверенного взаимодействия и оптимизации рабочего процесса.

Участие в "Фабрике процессов" завершило первый этап обучения, который включал в себя тренинги "Основы бережливого производства", "Реализация проектов по улучшению", "Картирование", "5С".

Напомним, "Фабрика процессов" – это учебно-производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства. А также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Процесс состоит из нескольких этапов, во время которых сотрудникам предлагается провести сборку 10 изделий за 20 минут в течение трёх производственных смен. Улучшая свои показатели с помощью инструментов бережливого производства в каждой последующей смене.

Проведение "Фабрик процессов" планируется на еженедельной основе. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.