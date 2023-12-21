Сотрудники алтайского реабилитационного центра похитили двух женщин
За насильственное удержание с родственников пациенток брали деньги
21 декабря 2023, 19:35, ИА Амител
Сотрудников реабилитационного центра "Опора Алтай" осудили за похищение людей. Об этом рассказали в региональном СК.
Жительница региона обратилась в центр с просьбой излечить ее дочь от алкогольной зависимости. Сотрудники организации приехали, силой забрали женщину и отправили ее на реабилитацию. Несмотря на то, что пациентку удерживали силой, с родственников брали деньги.
"Лишь после того как мать потерпевшей перестала вносить деньги на счет благотворительного фонда, девушку отпустили домой", – сказано в сообщении.
Через два года пациентка попала в аналогичную ситуацию и ее снова удерживали в клинике.
Также сотрудники центра похитили и удерживали жительницу края с наркотической зависимостью. Отмечается, что пациенткам угрожали применением силы.
Одному из подсудимых назначили шесть лет колонии общего режима. Остальные обвиняемые получили по четыре года условно.
19:42:48 21-12-2023
А кашолка всё бухает ?
20:57:59 21-12-2023
А что так можно было? В смысле посадить.
21:36:42 21-12-2023
Меня тоже похищали, несмотря на отказ ехать куда-либо и просьбу объяснить, что происходит и попытку позвонить в полицию-милицию для составления протокола. Оттолкнули от телефона, скрутили руки и увезли в неизвестном направлении. Выпустили "овощем" без перспектив. Просто нет денег на юриста и адвоката, чтобы компенсировать весь их ущерб в мой адрес, к сожалению. И не будет их в такой нищете... Пожалуйста, опубликуйте! Я - чмо
01:17:52 22-12-2023
Да уж, а какие ещё варианты вылечить?! Просто вежливо попросить побыть в центре полечиться?