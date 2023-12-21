Сотрудники алтайского реабилитационного центра похитили двух женщин

За насильственное удержание с родственников пациенток брали деньги

21 декабря 2023, 19:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Сотрудников реабилитационного центра "Опора Алтай" осудили за похищение людей. Об этом рассказали в региональном СК.

Жительница региона обратилась в центр с просьбой излечить ее дочь от алкогольной зависимости. Сотрудники организации приехали, силой забрали женщину и отправили ее на реабилитацию. Несмотря на то, что пациентку удерживали силой, с родственников брали деньги.

"Лишь после того как мать потерпевшей перестала вносить деньги на счет благотворительного фонда, девушку отпустили домой", – сказано в сообщении.

Через два года пациентка попала в аналогичную ситуацию и ее снова удерживали в клинике.

Также сотрудники центра похитили и удерживали жительницу края с наркотической зависимостью. Отмечается, что пациенткам угрожали применением силы.

Одному из подсудимых назначили шесть лет колонии общего режима. Остальные обвиняемые получили по четыре года условно.