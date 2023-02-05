Сотрудники Алтайского заповедника сделали кадры очень красивого заката

За всю зиму подобное видели только несколько раз

05 февраля 2023, 18:46, ИА Амител























Сотрудники Алтайского биосферного заповедника сделали очень красивые фотографии заката над Телецким озером. Фото опубликовали в социальных сетях заповедника.

"Солнце одновременно дарит нам все цвета видимого спектра, и если в полдень путь через атмосферу короткий, то к вечеру электромагнитным волнам разной длины (чем и является дневной свет) приходится преодолевать в атмосфере наибольшее расстояние от светила до наблюдателя. Перед газовой преградой первой сдаётся синяя часть спектра", – сказано в сообщении.

По словам сотрудников заповедника, такие закаты можно увидеть не часто. За зиму подобное произошло лишь несколько раз.

Ещё реже удаётся снять красивые моменты на камеру.