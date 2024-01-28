НОВОСТИПроисшествия

Сотрудники алтайской Росгвардии спасли подростка, упавшего в колодец

Мальчика подняли на поверхность и передали врачам

28 января 2024, 13:53, ИА Амител

Фото: пресс-служба алтайской Росгвардии

Сотрудники Росгвардии в Смоленском районе помогли подростку, упавшему в колодец. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Мальчик провалился в колодец с водой, успел позвонить родителям и рассказать о происшествии, но не сказал, где именно оно произошло.

Сотрудники Росгвардии обследовали пустырь у заброшенной птицефабрики и нашли тот самый колодец. Мальчика достали и передали врачам.

"Родители школьника поблагодарили сотрудников Росгвардии за грамотные решительные действия, благодаря которым удалось быстро найти и оказать мальчику необходимую помощь", – рассказали в ведомстве.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 6

Avatar Picture
Неадекват

14:25:28 28-01-2024

зря спасли, ведь не известно как существо ведет себя в обществе, может соседям мешает своими играми на муз. инструментах, может скачет как лошадь, а может колонку свою врубает.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:02:52 28-01-2024

Ну окей, молодцы, их поблагодарили, а виновных наказали?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

15:04:33 28-01-2024

Гвардейцы - герои. А можно я птицефабрику себе заберу? Она же бесхозная, а если нет, то где уголовное дело на владельца? Мальчик конечно не котик но....

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:04 28-01-2024

Олег (15:04:33 28-01-2024) Гвардейцы - герои. А можно я птицефабрику себе заберу? Она ж... в том-то и дело, что мальчик - это не котик

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:20:02 28-01-2024

Молодцы.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:19:59 29-01-2024

А могли и не спасать???

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров