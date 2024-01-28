Сотрудники алтайской Росгвардии спасли подростка, упавшего в колодец

Мальчика подняли на поверхность и передали врачам

28 января 2024, 13:53, ИА Амител

Фото: пресс-служба алтайской Росгвардии

Сотрудники Росгвардии в Смоленском районе помогли подростку, упавшему в колодец. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Мальчик провалился в колодец с водой, успел позвонить родителям и рассказать о происшествии, но не сказал, где именно оно произошло.

Сотрудники Росгвардии обследовали пустырь у заброшенной птицефабрики и нашли тот самый колодец. Мальчика достали и передали врачам.