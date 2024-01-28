Сотрудники алтайской Росгвардии спасли подростка, упавшего в колодец
Мальчика подняли на поверхность и передали врачам
28 января 2024, 13:53, ИА Амител
Фото: пресс-служба алтайской Росгвардии
Сотрудники Росгвардии в Смоленском районе помогли подростку, упавшему в колодец. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Мальчик провалился в колодец с водой, успел позвонить родителям и рассказать о происшествии, но не сказал, где именно оно произошло.
Сотрудники Росгвардии обследовали пустырь у заброшенной птицефабрики и нашли тот самый колодец. Мальчика достали и передали врачам.
"Родители школьника поблагодарили сотрудников Росгвардии за грамотные решительные действия, благодаря которым удалось быстро найти и оказать мальчику необходимую помощь", – рассказали в ведомстве.
14:25:28 28-01-2024
зря спасли, ведь не известно как существо ведет себя в обществе, может соседям мешает своими играми на муз. инструментах, может скачет как лошадь, а может колонку свою врубает.
15:02:52 28-01-2024
Ну окей, молодцы, их поблагодарили, а виновных наказали?
15:04:33 28-01-2024
Гвардейцы - герои. А можно я птицефабрику себе заберу? Она же бесхозная, а если нет, то где уголовное дело на владельца? Мальчик конечно не котик но....
16:14:04 28-01-2024
Олег (15:04:33 28-01-2024) Гвардейцы - герои. А можно я птицефабрику себе заберу? Она ж... в том-то и дело, что мальчик - это не котик
18:20:02 28-01-2024
Молодцы.
15:19:59 29-01-2024
А могли и не спасать???