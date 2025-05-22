Сотрудники барнаульского водоканала планируют отремонтировать более 60 гидрантов

Компания завершила весеннюю проверку источников противопожарного водоснабжения города

22 мая 2025, 11:45, ИА Амител

Гендиректор барнаульского водоканала Андрей Полюго / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сотрудники барнаульского водоканала совместно с пожарными инспекторами провели весенний осмотр источников противопожарного водоснабжения. Комплексные обследования проводят ежегодно в весенний и осенний периоды.

На балансе предприятия числится 2238 гидрантов, отметил генеральный директор компании Андрей Полюго. Бригады постоянно выполняют текущий и капитальный ремонт оборудования.

"Регулярные проверки гидрантов – обязательное условие пожарной безопасности в городе", – подчеркнул Андрей Полюго.По результатам проверки составили программу ремонтных мероприятий. В текущем году планируют обновить более 60 гидрантов, расположенных в разных районах Барнаула. Работы направлены на поддержание инфраструктуры в исправном состоянии для оперативного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций.