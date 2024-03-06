Сотрудники барнаульского водоканала заняли призовые места на Спартакиаде ЖКХ

Мероприятие проводят ежегодно в преддверии профессионального праздника

06 марта 2024, 13:00, ИА Амител

Сотрудники барнаульского водоканала / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

Несколько дней назад в Барнауле прошла ежегодная Спартакиада среди сотрудников ЖКХ и городского электротранспорта. Соревнования проводят на протяжении многих лет в преддверии профессионального праздника коммунальщиков – Дня работников жилищно-коммунального хозяйства. Состязания были по нескольким дисциплинам: мини-футболу, стрельбе из пневматической винтовки и перетягиванию каната. Также состоялась эстафета на лыжах.

По словам генерального директора "Росводоканал Барнаул" Андрея Полюго, сотрудники и их дети из года в год с нетерпением ждут этого праздника.

"Люди приходят семьями, получают отличные эмоции, заряд бодрости и порцию свежего воздуха. Специалисты, которые сами не принимают участие в состязаниях, с удовольствием болеют за коллег, активно поддерживают. Безусловно, это отлично влияет на атмосферу в коллективе", – уточнил Андрей Полюго.

Настойчивость, хорошая подготовка и стремление к победе помогли сотрудникам ресурсоснабжающей организации занять лидирующие позиции во всех видах соревнований, за исключением перетягивания каната. Там водоканал уступил первенство представителям МУП "Горэлектротранс".

В соревновании по стрельбе среди отдельных участников также отличились представители барнаульского водоканала.

Заместитель генерального директора по безопасности и режиму Владислав Кулешов завоевал "серебряную медаль", а генеральный директор Андрей Полюго – "золотую".

Спартакиада стала не только частью профессионального праздника работников сферы ЖКХ, но и была приурочена к двум памятным датам: 105-летию со дня основания Профсоюзной организации Алтайского края и 105-летию с момента запуска первого водопровода в городе.