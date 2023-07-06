Сотрудники БСК повысят квалификацию в области промышленной безопасности

Обучение будет проходить до конца июля

06 июля 2023, 16:03, ИА Амител

Фото предоставлено пресс-службой БСК

Двенадцать сотрудников "Барнаульской сетевой компании" пройдут обучение в области промышленной безопасности на онлайн-курсах Омского учебного центра "ПрофСтандарт". Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе компании. "Для кого-то это будет переподготовка, для кого-то — повышение квалификации. Успешно сдавшие экзамены получат удостоверение или диплом (в зависимости от программы) и смогут применять новые компетенции на практике", — рассказал Анатолий Зайцев, начальник отдела охраны труда БСК.

Слушателям расскажут об эксплуатации газового оборудования, об обращении с опасными отходами, об охране труда при производстве работ на высоте. Семь человек пройдут переподготовку по профессии "стропальщик".

Занятия организуют для персонала сетевых районов, службы технического аудита, ОДС, производственной базы, гаража, отдела охраны труда и управления. Обучение начнётся на следующей неделе и завершится в конце июля. Продолжительность курса — 72 часа.

ООО "БСК" — сетевая компания, обслуживающая более 3200 км электрических сетей на территории Барнаула. Организация обеспечивает стабильное электроснабжение столицы Алтайского края с 2005 года.