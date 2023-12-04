Сотрудники ДПС помогли пожилой жительнице Рубцовска

У женщины открылось кровотечение после операции на глазах

04 декабря 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Автоинспекторы спасли жизнь пожилой рубцовчанке. Подробности рассказали в краевом МВД.

К сотрудникам ДПС обратился за помощью водитель. Мужчина рассказал, что в автомобиле находится его пожилая теща. У женщины поднялось давление и открылось кровотечение после операции на глазах. Водитель переживал, что из-за пробок не успеет быстро добраться до больницы, и попросил помочь.

Экипаж ДПС сопроводил автомобиль до клиники. Подъехав к медучреждению, автоинспекторы помогли женщине выбраться из машины и передали ее медикам.

Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей.