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Сотрудники ДПС помогли пожилой жительнице Рубцовска

У женщины открылось кровотечение после операции на глазах

04 декабря 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Автоинспекторы спасли жизнь пожилой рубцовчанке. Подробности рассказали в краевом МВД.

К сотрудникам ДПС обратился за помощью водитель. Мужчина рассказал, что в автомобиле находится его пожилая теща. У женщины поднялось давление и открылось кровотечение после операции на глазах. Водитель переживал, что из-за пробок не успеет быстро добраться до больницы, и попросил помочь.

Экипаж ДПС сопроводил автомобиль до клиники. Подъехав к медучреждению, автоинспекторы помогли женщине выбраться из машины и передали ее медикам.

Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей.

Рубцовск

Комментарии 2

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Владимир

19:00:08 04-12-2023

Респект и уважение! Побольше бы таких сотрудников! Успехов вам и карьерного роста!

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Гость

14:11:41 05-12-2023

Почти, как в США! Там полицейский друг и брат. Белым.

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