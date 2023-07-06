Сотрудники ФСБ нейтрализовали жителя Тюмени при попытке совершить теракт
Злоумышленник действовал по заданию украинских воинских формирований
06 июля 2023, 15:45, ИА Амител
Кадр: ФСБ / РИА Новости
Силовики 4 июля предотвратили теракт в Тюменской области, одного из подозреваемых нейтрализовали.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ и Следком, 38-летний житель Тюмени – сторонник одной из украинских террористических групп – по заданию планировал со сторонниками подорвать объект топливно-энергетического комплекса в Исетском районе.
При задержании радикал напал на сотрудников ФСБ. Его ликвидировали ответным огнем.
На месте нашли пистолет Макарова и готовую к подрыву самодельную взрывчатку. Возбуждены уголовные дела.
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