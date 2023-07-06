Сотрудники ФСБ нейтрализовали жителя Тюмени при попытке совершить теракт

Злоумышленник действовал по заданию украинских воинских формирований

06 июля 2023, 15:45, ИА Амител

Кадр: ФСБ / РИА Новости

Силовики 4 июля предотвратили теракт в Тюменской области, одного из подозреваемых нейтрализовали.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ и Следком, 38-летний житель Тюмени – сторонник одной из украинских террористических групп – по заданию планировал со сторонниками подорвать объект топливно-энергетического комплекса в Исетском районе.

При задержании радикал напал на сотрудников ФСБ. Его ликвидировали ответным огнем.

На месте нашли пистолет Макарова и готовую к подрыву самодельную взрывчатку. Возбуждены уголовные дела.