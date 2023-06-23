Сотрудники ГИБДД в Барнауле помогли водителю со спущенным колесом
Автовладелец поблагодарил правоохранителей за помощь
23 июня 2023, 11:01, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Барнаульский автовладелец поблагодарил за помощь сотрудников ГИБДД. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.
По словам автора сообщения, в пути у него спустило колесо, но компрессора под рукой не оказалось.
На помощь водителю пришли сотрудники ГИБДД, которые предоставили компрессор и помогли накачать колесо.
Напомним, что зимой правоохранители помогли добраться до дома женщине, у которой в автомобиле сломался генератор.
11:18:01 23-06-2023
С трудом укладывантся в голове эта присказка . Поверить в которую сможет только пешеход, без приводов в полицию
11:33:09 23-06-2023
Гость (11:18:01 23-06-2023) С трудом укладывантся в голове эта присказка . Поверить в ко... У меня несколько задержаний и приводов. Тем не менее, имею и положительный опыт общения с патрулем. Один раз помогли затащить зимой коляску с ребенком через сугробы в дом. Другой раз с толкача завести. Не говоря уже о том, что всегда помогают соориентироваться в незнакомом городе.
11:31:16 23-06-2023
Реально есть хорошие люди среди сотрудников! По весне выехал на мотоцикле с мойки, спустило колесо. Спросил у десятка водителей, ни насоса, ни компрессора ни у кого не оказалось. На обочине стоял Уаз Патриот ППС, рядом стояли сотрудники, без проблем предоставили компрессор, колесо накачал, поблагодарил и уехал! Есть хорошие люди, надо верить и они будут встречаться!
11:58:19 23-06-2023
А запаску не судьба возить? Хоть лысую,хоть с "грыжей", а иметь надо .
01:03:06 24-06-2023
Ещё скажи, что трос, инструмент, лопату, валенки и бутылку водки возить с собой надо