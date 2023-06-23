Сотрудники ГИБДД в Барнауле помогли водителю со спущенным колесом

Автовладелец поблагодарил правоохранителей за помощь

23 июня 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Барнаульский автовладелец поблагодарил за помощь сотрудников ГИБДД. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, в пути у него спустило колесо, но компрессора под рукой не оказалось.

На помощь водителю пришли сотрудники ГИБДД, которые предоставили компрессор и помогли накачать колесо.

Напомним, что зимой правоохранители помогли добраться до дома женщине, у которой в автомобиле сломался генератор.