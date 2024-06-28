Сотрудники кемеровского Центра помощи спасли рожающую ежиху

Оказалось, что у нее сломана лапка

28 июня 2024, 12:01, ИА Амител

Спасенная ежиха / Фото: Сибдепо

Сотрудники кемеровского Центра помощи диким и экзотическим животным рассказали в социальных сетях о том, как они спасли ежиху, которая вот-вот должна была родить. Об этом сообщает "Сибдепо".

Ветеринары не ожидали, что роды начнутся так внезапно. Они осматривали ежа, которого нашли в городе и который прихрамывал. Никто и не подозревал, что это беременная самка.

Во время осмотра еж внезапно начал рожать. Оказалось, что это ежиха, и она выбрала для родов самое неподходящее время. В итоге на свет появились шесть ежат. Четверо из них погибли, не доехав до ветеринарной клиники. Один ежонок остался жив, а еще один застрял в родовых путях и тоже умер.

Ветеринарам пришлось спасать не только детенышей, но и их маму. Иголки погибшего ежонка сильно травмировали роженицу. Когда рождаются живые ежата, их колючки мягкие и относительно длинные. А у мертвого ежонка колючки стали острыми и короткими, и за них зацепились мягкие ткани родовых путей ежихи. Ветеринарам пришлось аккуратно извлечь мертвого ежонка.

Когда молодая мама была спасена, выяснилось, что ее везли на осмотр не зря. У ежихи оказалась сломана лапка. Медики предполагают, что гнездо мамы-ежихи было разрушено из-за строительных работ. Беременная самочка со сломанной ногой шла прямиком на оживленную проезжую часть.