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Сотрудники ППС поймали рецидивиста, похитившего смартфон из магазина в Алтайском крае

Подозреваемого заключили под стражу

27 марта 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф
Фото: 22.мвд.рф

В Рубцовске мужчина открыто похитил смартфон, когда продавец-консультант отвлёкся. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Работник магазина обратился в полицию. Искать злоумышленника принялись сотрудники патрульно-постовой службы – младший лейтенант полиции Александр Бутаков и прапорщик полиции Сергей Морозов.

Они изучили записи с камер видеонаблюдения и по горячим следам задержали предполагаемого подозреваемого – им оказался неоднократно судимый местный житель 1986 года рождения. 

В итоге потерпевший опознал задержанного и находящийся при нём девайс. Подозреваемый вину признал, а устройство, как сам сказал, хотел продать, но сделать это не успел.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Горожанина заключили под стражу.

Комментарии 4

  • Так это же Рубчик! Там половина сидела.
    27 марта, Гость   Ответить
  • молодцы товарищи!
    27 марта, Гость   Ответить
  • Молодцы!
    27 марта, Гость   Ответить
  • я с большим уважением отношусь к нелегкому труду сотрудников правоохранительных органов, и в Рубцовске у них работы наверняка в разы больше, чем в Брн, но как бы мелковат повод, для портрета в СМИ, не?
    27 марта, Гость   Ответить
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