Сотрудники ППС поймали рецидивиста, похитившего смартфон из магазина в Алтайском крае

Подозреваемого заключили под стражу

27 марта 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

В Рубцовске мужчина открыто похитил смартфон, когда продавец-консультант отвлёкся. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Работник магазина обратился в полицию. Искать злоумышленника принялись сотрудники патрульно-постовой службы – младший лейтенант полиции Александр Бутаков и прапорщик полиции Сергей Морозов.

Они изучили записи с камер видеонаблюдения и по горячим следам задержали предполагаемого подозреваемого – им оказался неоднократно судимый местный житель 1986 года рождения.

В итоге потерпевший опознал задержанного и находящийся при нём девайс. Подозреваемый вину признал, а устройство, как сам сказал, хотел продать, но сделать это не успел.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Горожанина заключили под стражу.