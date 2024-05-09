Сотрудники промышленных предприятий Алтая возложили цветы у стелы Заводам Победы

Глава Минпромэнерго края Вячеслав Химочка напомнил, что в годы войны в регион эвакуировали свыше 100 предприятий

09 мая 2024, 16:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минпромэнерго Алтайского края

В День Победы сотрудники крупных промышленных предприятий Алтайского края возложили цветы у стелы Заводам Победы в Барнауле. Как сообщает пресс-служба Минпромэнерго Алтайского края, таким образом они почтили память фронтовиков и тружеников тыла, благодаря которым была одержана победа в Великой Отечественной войне.

Министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка напомнил, что в годы войны в Алтайский край эвакуировали более ста предприятий.

"В России нет семьи, которую бы война обошла стороной, – все наши дедушки и бабушки или сражались на фронте, или в нечеловеческих условиях ковали Победу в тылу. Страна победила благодаря их самоотверженному труду. Мы помним и о тех, кто каждую секунду рисковал жизнью в боях за Родину, и о тех, кто своим героическим трудом в тылу ковал Победу", – сказал глава ведомства.

В Минпромэнерго также рассказали интересные факты об алтайской промышленности в годы Великой Отечественной войны:

каждый пятый танк Т-34 был оснащен дизельным двигателем с завода "Трансмаш";

Станкостроительный завод дал фронту за годы войны свыше 1 млрд патронов;

Барнаульский меланжевый комбинат произвел почти 140 млн погонных метров ткани для гимнастерок;

Алтайский вагоностроительный завод изготовил около 50 тысяч фугасных авиабомб;

предприятия Бийска отправили на фронт более 7,5 млн противотанковых гранат и около 2,3 млн зажигательных авиабомб.

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