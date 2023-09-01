Сотрудники Росгвардии помогли школьнице, потерявшей сознание на линейке в Барнауле
Родственница школьницы поблагодарила правоохранителей за оперативную реакцию
01 сентября 2023, 15:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Сотрудники Росгвардии помогли барнаульской школьнице во время линейки. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Девушка написала, что во время праздника в школе 117 ее сестра почувствовала себя плохо и потеряла сознание. На помощь ей пришли сотрудники Росгвардии, которые дежурили на мероприятии.
Они быстро среагировали и помогли привести ребенка в чувство.
Горожанка поблагодарила правоохранителей.
15:53:04 01-09-2023
зачем вообще эти линейки?
16:11:49 01-09-2023
гость (15:53:04 01-09-2023) зачем вообще эти линейки?... Чтобы тебе было о чём к комментах писать.
19:58:48 01-09-2023
гость (15:53:04 01-09-2023) зачем вообще эти линейки?... По этой логике, зачем, тогда, всё?))) И, вообще, нафига мы живём?
21:33:50 01-09-2023
Гость (19:58:48 01-09-2023) По этой логике, зачем, тогда, всё?))) И, вообще, нафига мы ж... Не, линейки на самом деле - трата времени. Вот они стоят толпой, речи скучные слушают. Никому это нафиг не нужно, так... формальность и не больше.
03:00:32 02-09-2023
Во блин, опять я на "информации" время потерял...