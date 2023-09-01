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Сотрудники Росгвардии помогли школьнице, потерявшей сознание на линейке в Барнауле

Родственница школьницы поблагодарила правоохранителей за оперативную реакцию

01 сентября 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Сотрудники Росгвардии помогли барнаульской школьнице во время линейки. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Девушка написала, что во время праздника в школе 117 ее сестра почувствовала себя плохо и потеряла сознание. На помощь ей пришли сотрудники Росгвардии, которые дежурили на мероприятии.

Они быстро среагировали и помогли привести ребенка в чувство.

Горожанка поблагодарила правоохранителей.

Барнаул школы и детсады

Комментарии 5

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гость

15:53:04 01-09-2023

зачем вообще эти линейки?

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Гость

16:11:49 01-09-2023

гость (15:53:04 01-09-2023) зачем вообще эти линейки?... Чтобы тебе было о чём к комментах писать.

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Гость

19:58:48 01-09-2023

гость (15:53:04 01-09-2023) зачем вообще эти линейки?... По этой логике, зачем, тогда, всё?))) И, вообще, нафига мы живём?

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Гость

21:33:50 01-09-2023

Гость (19:58:48 01-09-2023) По этой логике, зачем, тогда, всё?))) И, вообще, нафига мы ж... Не, линейки на самом деле - трата времени. Вот они стоят толпой, речи скучные слушают. Никому это нафиг не нужно, так... формальность и не больше.

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Гога

03:00:32 02-09-2023

Во блин, опять я на "информации" время потерял...

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