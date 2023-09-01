Сотрудники Росгвардии помогли школьнице, потерявшей сознание на линейке в Барнауле

Родственница школьницы поблагодарила правоохранителей за оперативную реакцию

01 сентября 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Сотрудники Росгвардии помогли барнаульской школьнице во время линейки. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Девушка написала, что во время праздника в школе 117 ее сестра почувствовала себя плохо и потеряла сознание. На помощь ей пришли сотрудники Росгвардии, которые дежурили на мероприятии.

Они быстро среагировали и помогли привести ребенка в чувство.

Горожанка поблагодарила правоохранителей.