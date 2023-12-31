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Сотрудники Росгвардии сняли поздравительный ролик к Новому году

Авторы затронули ряд важных вопросов и попытались поднять зрителям новогоднее настроение

31 декабря 2023, 16:40, ИА Амител

Сотрудники алтайской Росгвардии сняли поздравительный ролик к Новому году. Видео опубликовала пресс-служба ведомства.

"Новый год – это особенный и долгожданный праздник, который дарит надежду на счастье, удачу и несет радость новых начинаний. Пусть для каждого 2024 год будет полон ярких красок, принесет много приятных сюрпризов, подарит массу возможностей и добрых мгновений!" – поздравили зрителя авторы.

Отмечается, что в ролике затрагивается ряд очень важных тем. Кроме того, сотрудники Росгвардии своей работой попытались поднять зрителям новогоднее настроение.

Алтайский край Новый год

Комментарии 4

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Гость

18:16:37 31-12-2023

Спасибо! Молодцы!!!

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горожанка

19:50:54 31-12-2023

отличный ролик)

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Гость

01:52:05 01-01-2024

Креативно, но реализация хромает!))

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Гость

09:58:16 01-01-2024

Браво красавчики

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