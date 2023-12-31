Сотрудники Росгвардии сняли поздравительный ролик к Новому году

Авторы затронули ряд важных вопросов и попытались поднять зрителям новогоднее настроение

31 декабря 2023, 16:40, ИА Амител

Сотрудники алтайской Росгвардии сняли поздравительный ролик к Новому году. Видео опубликовала пресс-служба ведомства.

"Новый год – это особенный и долгожданный праздник, который дарит надежду на счастье, удачу и несет радость новых начинаний. Пусть для каждого 2024 год будет полон ярких красок, принесет много приятных сюрпризов, подарит массу возможностей и добрых мгновений!" – поздравили зрителя авторы.

Отмечается, что в ролике затрагивается ряд очень важных тем. Кроме того, сотрудники Росгвардии своей работой попытались поднять зрителям новогоднее настроение.