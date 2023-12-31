Сотрудники Росгвардии сняли поздравительный ролик к Новому году
Авторы затронули ряд важных вопросов и попытались поднять зрителям новогоднее настроение
31 декабря 2023, 16:40, ИА Амител
Сотрудники алтайской Росгвардии сняли поздравительный ролик к Новому году. Видео опубликовала пресс-служба ведомства.
"Новый год – это особенный и долгожданный праздник, который дарит надежду на счастье, удачу и несет радость новых начинаний. Пусть для каждого 2024 год будет полон ярких красок, принесет много приятных сюрпризов, подарит массу возможностей и добрых мгновений!" – поздравили зрителя авторы.
Отмечается, что в ролике затрагивается ряд очень важных тем. Кроме того, сотрудники Росгвардии своей работой попытались поднять зрителям новогоднее настроение.
18:16:37 31-12-2023
Спасибо! Молодцы!!!
19:50:54 31-12-2023
отличный ролик)
01:52:05 01-01-2024
Креативно, но реализация хромает!))
09:58:16 01-01-2024
Браво красавчики