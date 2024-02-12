Сотрудникам алтайского медуниверситета вручили государственные награды

И поздравили с профессиональным праздником

12 февраля 2024, 12:00, ИА Амител

Награждение Александра Крянги / Фото: пресс-служба АКЗС

В День российской науки в правительстве Алтайского края состоялась торжественная церемония вручения государственных и краевых наград. Отмечены заслуги 16 ученых. Среди них ­– преподаватели алтайского медуниверситета.

Председатель АКЗС Александр Романенко вручил благодарственные письма директору института фармации Олесе Мазко и доценту кафедры медицинской реабилитологии с курсом ДПО Александру Крянге за многолетний и добросовестный труд.

"Мы участвовали в двух грантах Алтайпищепрома, научно-исследовательских работах, три года выполняли госзадание по разработке лекарственного средства по лечению мочекаменной болезни, в этом году будем осуществлять два госзадания на разработку лекарственного средства с гастропротекторной активностью. Веду научный кружок "Юный провизор", где школьники учатся готовить лекарственные формы. В Заринске открыли музей аптечного дела", ­– говорит Олеся Мазко.

Награждение Олеси Мазко / Фото: пресс-служба АКЗС

А Александр Крянга рассказал, что был главным исполнителем гранта РГНФ: "Разработка и оценка эффективности программы оказания комплексной этапной реабилитационной и социально-психологической помощи молодым мужчинам, страдающим хроническим простатитом с репродуктивными нарушениями (в том числе с бесплодием), с использованием современных технологий" и гранта губернатора Алтайского края: "Разработка новой биомедицинской технологии восстановления физиологических параметров газообмена, гемостаза и микроциркуляции у пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19*).

А также Крянга – лауреат премии Алтайского края в области науки и техники в номинации "Для молодых ученых до 35 лет" за разработку новых биомедицинских технологий в 2023 году.

"Глубокоуважаемые коллеги, желаю вам дальнейших творческих успехов, вдохновения, новых побед и достижений", ­– резюмировала ректор АГМУ Ирина Шереметьева.Она отметила, что профессорско-преподавательский состав университета является колоссальным потенциалом и созидательной силой науки. В АГМУ испытывают гордость за научные достижения, как ученых-учителей, так и молодого поколения, за преданность своему делу и слаженную командную работу, которые укрепляют научные позиции АГМУ в российском и мировом научном сообществе.

* COVID-19 ("Ковид-19")