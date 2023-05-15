Сотрудников и клиентов "Росводоканал Барнаул" эвакуировали во время учений
Это были противопожарные учения и они прошли успешно
15 мая 2023, 13:01, ИА Амител 4CQwVszH9pSapqpB1sW
В здании управления барнаульского водоканала прошла противопожарная тренировка. Специально для этого специалист по ГО и ЧС инсценировал возгорание у крыльца здания. Для этого использовали дымовые шашки, после чего сработала пожарная тревога.
"Мы регулярно проводим такие учения. В здании управления всегда находится много людей, и это не только наши сотрудники, но и абоненты, которые приходят в контакт-центр. Именно поэтому действия специалистов водоканала в случае реальной угрозы должны быть отработаны и доведены до автоматизма. Нельзя допустить, чтобы кто-то пострадал", – прокомментировал ведущий инженер ГО и ЧС "Росводоканал Барнаул" Виктор Ермохин.
Учения прошли штатно: все представители предприятия и абоненты эвакуировались в течение трёх-пяти минут после начала тревоги. Начальники отделов следили за тем, чтобы все их подчинённые вовремя вышли из здания.
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