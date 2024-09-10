Сотрудников водоканала наградили в администрации Барнаула за многолетний труд

Торжественные церемонии прошли в преддверии Дня города

10 сентября 2024, 10:20, ИА Амител

Награжденные сотрудники разных организаций у Доски почета / Фото предоставлено "Росводоканал Барнаул"

В Барнауле состоялись торжественные церемонии награждения сотрудников разных компаний за многолетний добросовестный труд. Среди них – два работника предприятия "Росводоканал Барнаул". Почетными грамотами администрации города отметили начальника центральной диспетчерской службы Татьяну Филиппову и ведущего инженера по благоустройству Евгения Шойхета. Кроме того, портрет Евгения Шойхета разместили на Доске почета Ленинского района.

Татьяна Филиппова пришла в водоканал еще студенткой Алтайского технического университета. Совмещая учебу с работой, она прошла путь от инженера группы компьютерного моделирования до своей нынешней должности. 14-летний опыт позволил досконально изучить систему водоснабжения и водоотведения города и с хорошим багажом знаний ответственно выполнять работу.

Татьяна Филиппова / Фото: "Росводоканал Барнаул"

"Начальник центральной диспетчерской службы должен одновременно держать на контроле аварийные и плановые работы, контролировать ход их выполнения, своевременно и грамотно распределять специалистов и технику для решения наиболее важных задач. Это значит, что ты всегда на связи и всегда готов максимально быстро решать рабочие вопросы", – рассказала Татьяна Филиппова о специфике своей работы.Евгений Шойхет тоже учился в Алтайском техническом университете. После десяти лет работы в управлении по благоустройству администрации Барнаула он перешел в водоканал, где уже более 20 лет занимается восстановлением территорий после проведения ремонтных работ на коммуникациях.

Евгений Шойхет / Фото: "Росводоканал Барнаул"

"Специалист нашего профиля должен уметь буквально все. Под городом заложены километры коммуникаций. Водопроводные трубы и канализационные коллекторы проходят на большой глубине – до четырех метров. Чтобы устранить повреждения или планово заменить участки сетей, наши специалисты постоянно проводят земляные работы. А наша задача – восстановить благоустройство, после того как выполнены необходимые работы", – отметил Евгений Шойхет.По его словам, специалистам приходится засыпать котлованы, устанавливать ограждения, делать детские площадки и сажать клумбы.