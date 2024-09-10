Сотрудников водоканала наградили в администрации Барнаула за многолетний труд
Торжественные церемонии прошли в преддверии Дня города
10 сентября 2024, 10:20, ИА Амител
В Барнауле состоялись торжественные церемонии награждения сотрудников разных компаний за многолетний добросовестный труд. Среди них – два работника предприятия "Росводоканал Барнаул". Почетными грамотами администрации города отметили начальника центральной диспетчерской службы Татьяну Филиппову и ведущего инженера по благоустройству Евгения Шойхета. Кроме того, портрет Евгения Шойхета разместили на Доске почета Ленинского района.
Татьяна Филиппова пришла в водоканал еще студенткой Алтайского технического университета. Совмещая учебу с работой, она прошла путь от инженера группы компьютерного моделирования до своей нынешней должности. 14-летний опыт позволил досконально изучить систему водоснабжения и водоотведения города и с хорошим багажом знаний ответственно выполнять работу.
"Начальник центральной диспетчерской службы должен одновременно держать на контроле аварийные и плановые работы, контролировать ход их выполнения, своевременно и грамотно распределять специалистов и технику для решения наиболее важных задач. Это значит, что ты всегда на связи и всегда готов максимально быстро решать рабочие вопросы", – рассказала Татьяна Филиппова о специфике своей работы.Евгений Шойхет тоже учился в Алтайском техническом университете. После десяти лет работы в управлении по благоустройству администрации Барнаула он перешел в водоканал, где уже более 20 лет занимается восстановлением территорий после проведения ремонтных работ на коммуникациях.
"Специалист нашего профиля должен уметь буквально все. Под городом заложены километры коммуникаций. Водопроводные трубы и канализационные коллекторы проходят на большой глубине – до четырех метров. Чтобы устранить повреждения или планово заменить участки сетей, наши специалисты постоянно проводят земляные работы. А наша задача – восстановить благоустройство, после того как выполнены необходимые работы", – отметил Евгений Шойхет.По его словам, специалистам приходится засыпать котлованы, устанавливать ограждения, делать детские площадки и сажать клумбы.
13:06:38 10-09-2024
Помним как весной из за этих персонажей цены в магазинах задрали на питьевую воду ...
19:54:50 10-09-2024
Гость (13:06:38 10-09-2024) Помним как весной из за этих персонажей цены в магазинах зад... а кто виноват, что водоканал москве принадлежит и работать там некому уже почти из за капец каких низких зарплат? скажите спасибо, что вода еще подается