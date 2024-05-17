Совет ЕС решил приостановить вещание трех российских СМИ

В решении утверждается, что они "распространяют и поддерживают российскую пропаганду"

17 мая 2024, 19:25, ИА Амител

Флаги Евросоюза / Фото: unsplash.com

Совет ЕС решил приостановить вещательную деятельность в странах объединения агентства РИА Новости, газеты "Известия", "Российской газеты" и портала Voice of Europe. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее решение.

В Совете ЕС утверждают, что эти СМИ "распространяют и поддерживают российскую пропаганду". При этом отмечается, что меры не будут препятствовать им и их сотрудникам заниматься деятельностью в ЕС, не связанной с вещанием, – например, брать интервью или проводить расследования.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что Москва ответит на решение Совета ЕС.