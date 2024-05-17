Совет ЕС решил приостановить вещание трех российских СМИ
В решении утверждается, что они "распространяют и поддерживают российскую пропаганду"
17 мая 2024, 19:25, ИА Амител
Совет ЕС решил приостановить вещательную деятельность в странах объединения агентства РИА Новости, газеты "Известия", "Российской газеты" и портала Voice of Europe. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее решение.
В Совете ЕС утверждают, что эти СМИ "распространяют и поддерживают российскую пропаганду". При этом отмечается, что меры не будут препятствовать им и их сотрудникам заниматься деятельностью в ЕС, не связанной с вещанием, – например, брать интервью или проводить расследования.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что Москва ответит на решение Совета ЕС.
23:36:40 17-05-2024
Не долго жила страна без железного занавеса.
05:39:27 18-05-2024
Гость (23:36:40 17-05-2024) Не долго жила страна без железного занавеса.... В смысле? Это ЕС не хочет слышать альтернативной точки зрения и огораживает себя от нашего вещания. То есть это они огораживаются занавесом. У вас право-лево попутано.
08:10:18 18-05-2024
Гость (05:39:27 18-05-2024) В смысле? Это ЕС не хочет слышать альтернативной точки зрени... так железный занавес опустил черчилль,а не сталин,историю учить надо.
15:26:40 18-05-2024
Дык, они прям хотят занавес и возврат России в СССР!
19:11:12 18-05-2024
dok_CФ (15:26:40 18-05-2024) Дык, они прям хотят занавес и возврат России в СССР!... В СССР с олигархами))))