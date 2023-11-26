Совет по финансовому рынку раскритиковал идею об отмене комиссии на оплату ЖКХ
Для пенсионеров и льготников отмену поддержали
26 ноября 2023, 16:50, ИА Амител
Национальный совет по финансовому рынку (НСФР) раскритиковал идею об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщает РБК.
В НСРФ отметили, что отмена комиссии "приведет к вынужденной оптимизации бизнес-процессов, из-за чего банки ухудшат условия обслуживания клиентов". Отмечается, что это приведет к уменьшению платежной инфраструктуры, поскольку работа контрагентов оплачивается чаще всего за счет комиссии.
При этом идею отмены комиссии для пенсионеров и льготников в организации поддержали.
"Более рациональным решением вопроса о минимизации затрат граждан на оплату услуг ЖКХ является возложение обязанности по оплате такого рода услуг на ресурсоснабжающие организации, в пользу которых осуществляется платеж", – добавили в НСФР.
17:07:43 26-11-2023
Ну как же, банки и вдруг к людям нормально.. Надо ещё задрать проценты, если это позволяют делать. А нельзя хотя бы с госучастием обязать или уже все... Делай, что хочешь... Странно... Почему... Это же очевидно а кком основании взимается плата... Со своих клиеньютовтоже... Вопрос...
17:12:17 26-11-2023
А в совете кто... И только он будет... решать млн. и отменять очевидную вещь, плату, сборы, проценты платить за оплату нонсенс...
20:09:37 26-11-2023
Думается банки просто перестанут принимать эти платежи и все, платите в другом месте скажут.
21:51:03 26-11-2023
1 (20:09:37 26-11-2023) Думается банки просто перестанут принимать эти платежи и все... Эти антигосударственные антинародные структуры обдирают заемщиков преступным % в рост, не выплачивают положенные % по вкладам воруя у вкладчиков их доходы от вложений так что обойдутся без комиссий свободно. У них прибыль должна быть не более 10% рентабельности. И этого достаточно на банковскую деятельность а не набивая себе за счет ограбления всех и вся сверхдоходы вкладывают не на обогащение вкладчиков и заемщиков в разных формах, а в осуществление вредительских для страны и народа акций враждебных сил мирового финансового капитала.
21:38:56 26-11-2023
Банки сами решают брать - не брать комиссию, это вопрос конкурентного преимущества, банковской монополии нет. Я оплачиваю ЖКУ через один банк без комиссии. Комиссию берет Система "Город" и только по некоторым поставщикам ЖКУ, несмотря на то, что в тариф на услуги УК включена стоимость услуг Системы "Город". Можно платить напрямую поставщикам ЖКУ без комиссий, но это сложно и неудобно.
21:42:09 26-11-2023
Любая комиссия это ростовщически парпзитический финансовый инструмент по необоснованному обогащению чужеродных мировых структур за счет преступного ограбления народа и граждан. Поэтому это не арбитр между грабителями и ограбляемыми, а не что иное как соучастники этих преступлений против человечности
00:32:51 27-11-2023
Даешь! Возобновим наличный расчет за коммунальные услуги и др. в кассу обслуживающего ДЭЗ (или как его там). А они сдадут нал на свой расчетный счет. Наличку в России никто не отменял! Набиулина валерьянки хлебнет не подавится! А банки от трудов пусть отдохнут! Да и от халявных денег тоже!
14:17:54 27-11-2023
Андрей (00:32:51 27-11-2023) Даешь! Возобновим наличный расчет за коммунальные услуги и д... Так и делаю, а куда деваться?
10:43:05 27-11-2023
А кто входит в банковскую комиссию? И почему за нее надо платить?
14:13:23 27-11-2023
"приведет к вынужденной оптимизации бизнес-процессов,..." Не нужно сочинять. Если запретить банкам брать комиссию за коммунальные услуги, это приведет к адекватной прибыли банка. Всё равно прибыль будет. Сейчас прибыль неадекватная, грабительская. Меру надо знать Грефу, а то ведь и подавиться от алчности можно.
14:16:37 27-11-2023
Сейчас в банковскую комиссию входит комиссия от поставшика услуг+ комиссия от самого банка.