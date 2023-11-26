Совет по финансовому рынку раскритиковал идею об отмене комиссии на оплату ЖКХ

Для пенсионеров и льготников отмену поддержали

26 ноября 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Национальный совет по финансовому рынку (НСФР) раскритиковал идею об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщает РБК.

В НСРФ отметили, что отмена комиссии "приведет к вынужденной оптимизации бизнес-процессов, из-за чего банки ухудшат условия обслуживания клиентов". Отмечается, что это приведет к уменьшению платежной инфраструктуры, поскольку работа контрагентов оплачивается чаще всего за счет комиссии.

При этом идею отмены комиссии для пенсионеров и льготников в организации поддержали.

"Более рациональным решением вопроса о минимизации затрат граждан на оплату услуг ЖКХ является возложение обязанности по оплате такого рода услуг на ресурсоснабжающие организации, в пользу которых осуществляется платеж", – добавили в НСФР.