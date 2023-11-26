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Совет по финансовому рынку раскритиковал идею об отмене комиссии на оплату ЖКХ

Для пенсионеров и льготников отмену поддержали

26 ноября 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Национальный совет по финансовому рынку (НСФР) раскритиковал идею об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщает РБК.

В НСРФ отметили, что отмена комиссии "приведет к вынужденной оптимизации бизнес-процессов, из-за чего банки ухудшат условия обслуживания клиентов". Отмечается, что это приведет к уменьшению платежной инфраструктуры, поскольку работа контрагентов оплачивается чаще всего за счет комиссии. 

При этом идею отмены комиссии для пенсионеров и льготников в организации поддержали.

"Более рациональным решением вопроса о минимизации затрат граждан на оплату услуг ЖКХ является возложение обязанности по оплате такого рода услуг на ресурсоснабжающие организации, в пользу которых осуществляется платеж", – добавили в НСФР.

ЖКХ

Комментарии 11

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Гость

17:07:43 26-11-2023

Ну как же, банки и вдруг к людям нормально.. Надо ещё задрать проценты, если это позволяют делать. А нельзя хотя бы с госучастием обязать или уже все... Делай, что хочешь... Странно... Почему... Это же очевидно а кком основании взимается плата... Со своих клиеньютовтоже... Вопрос...

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Гость

17:12:17 26-11-2023

А в совете кто... И только он будет... решать млн. и отменять очевидную вещь, плату, сборы, проценты платить за оплату нонсенс...

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20:09:37 26-11-2023

Думается банки просто перестанут принимать эти платежи и все, платите в другом месте скажут.

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Гость

21:51:03 26-11-2023

1 (20:09:37 26-11-2023) Думается банки просто перестанут принимать эти платежи и все... Эти антигосударственные антинародные структуры обдирают заемщиков преступным % в рост, не выплачивают положенные % по вкладам воруя у вкладчиков их доходы от вложений так что обойдутся без комиссий свободно. У них прибыль должна быть не более 10% рентабельности. И этого достаточно на банковскую деятельность а не набивая себе за счет ограбления всех и вся сверхдоходы вкладывают не на обогащение вкладчиков и заемщиков в разных формах, а в осуществление вредительских для страны и народа акций враждебных сил мирового финансового капитала.

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Гость

21:38:56 26-11-2023

Банки сами решают брать - не брать комиссию, это вопрос конкурентного преимущества, банковской монополии нет. Я оплачиваю ЖКУ через один банк без комиссии. Комиссию берет Система "Город" и только по некоторым поставщикам ЖКУ, несмотря на то, что в тариф на услуги УК включена стоимость услуг Системы "Город". Можно платить напрямую поставщикам ЖКУ без комиссий, но это сложно и неудобно.

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Гость

21:42:09 26-11-2023

Любая комиссия это ростовщически парпзитический финансовый инструмент по необоснованному обогащению чужеродных мировых структур за счет преступного ограбления народа и граждан. Поэтому это не арбитр между грабителями и ограбляемыми, а не что иное как соучастники этих преступлений против человечности

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Андрей

00:32:51 27-11-2023

Даешь! Возобновим наличный расчет за коммунальные услуги и др. в кассу обслуживающего ДЭЗ (или как его там). А они сдадут нал на свой расчетный счет. Наличку в России никто не отменял! Набиулина валерьянки хлебнет не подавится! А банки от трудов пусть отдохнут! Да и от халявных денег тоже!

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пенсионер

14:17:54 27-11-2023

Андрей (00:32:51 27-11-2023) Даешь! Возобновим наличный расчет за коммунальные услуги и д... Так и делаю, а куда деваться?

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гость

10:43:05 27-11-2023

А кто входит в банковскую комиссию? И почему за нее надо платить?

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гость

14:13:23 27-11-2023

"приведет к вынужденной оптимизации бизнес-процессов,..." Не нужно сочинять. Если запретить банкам брать комиссию за коммунальные услуги, это приведет к адекватной прибыли банка. Всё равно прибыль будет. Сейчас прибыль неадекватная, грабительская. Меру надо знать Грефу, а то ведь и подавиться от алчности можно.

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гость

14:16:37 27-11-2023

Сейчас в банковскую комиссию входит комиссия от поставшика услуг+ комиссия от самого банка.

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