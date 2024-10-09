Советник главы офиса Зеленского: второй саммит по Украине в ноябре не состоится

Его новая дата пока не определена

09 октября 2024, 07:36, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Автор: Evgeniy Maloletka / AP/TASS

Второй саммит по Украине в ноябре не состоится, но к этому времени подготовка к нему должна быть завершена. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала советник главы офиса украинского президента Дарья Заривная.

"Пока проходят тематические конференции по каждому пункту формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для будущего мирного плана второго саммита", – заявила она.

Заривная позже уточнила, что в октябре состоится ряд тематических конференций по "формуле мира" Владимира Зеленского. После их завершения будет решено, когда состоится второй саммит "мира".

Напомним, что первая конференция по Украине прошла в Швейцарии с 15 по 16 июня. Россия не участвовала в мероприятии. В Кремле подчеркивали, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.