Советник Шойгу назвал "голую вечеринку" актом агрессии против России
По его словам, такие технологии разрабатывают в Гарвардском и Принстонском университетах
02 апреля 2024, 10:50, ИА Амител
Советник министра обороны РФ Сергея Шойгу Андрей Ильницкий в статье для журнала "Арсенал Отечества" назвал "голую вечеринку" актом агрессии против России.
Ильницкий заявил, что США в качестве инструмента ментальной войны используют внедрение в общество атакуемой страны идеологических платформ деградации и безответственности. Вечеринку он назвал одним из инструментов.
"Нашумевшая в декабре 2023 года "голая вечеринка" является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего", - написал Ильницкий.
Он назвал вечеринку "элементом технологии разрушения государства и русского мира", а также заявил, что такие технологии разрабатывают в Гарвардском и Принстонском университетах.
11:19:20 02-04-2024
Я бы даже сказал - против человечности!!!
11:33:23 02-04-2024
И еще угроза территориальной целостности нашей Великой страны!
11:57:14 02-04-2024
Кроме шуток, такие акции направлены прежде всего на "расчеловечивание" противника. Типа исчадий ада не жалко...
12:03:30 02-04-2024
марсиане повсюду...
16:54:27 02-04-2024
Как и почему технологии разрушения государства и русского мира, разработанные Гарвардом и Принстоном, попали на радио, на телевидение, в кино, в образование, в органы госуправления (коррупция, воровство, моральное разложение).
19:04:23 02-04-2024
Гость (16:54:27 02-04-2024) Как и почему технологии разрушения государства и русского ми... вам же Лохновский в фильме Вечный зов, примерно рассказал...!
08:57:13 03-04-2024
Завидует, не позвали его.