НОВОСТИКультура

Советник Шойгу назвал "голую вечеринку" актом агрессии против России

По его словам, такие технологии разрабатывают в Гарвардском и Принстонском университетах

02 апреля 2024, 10:50, ИА Амител

Архивные фото из соцсетей Насти Ивлеевой
Архивные фото из соцсетей Насти Ивлеевой

Советник министра обороны РФ Сергея Шойгу Андрей Ильницкий в статье для журнала "Арсенал Отечества" назвал "голую вечеринку" актом агрессии против России.

Ильницкий заявил, что США в качестве инструмента ментальной войны используют внедрение в общество атакуемой страны идеологических платформ деградации и безответственности. Вечеринку он назвал одним из инструментов.

"Нашумевшая в декабре 2023 года "голая вечеринка" является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего", - написал Ильницкий.

Он назвал вечеринку "элементом технологии разрушения государства и русского мира", а также заявил, что такие технологии разрабатывают в Гарвардском и Принстонском университетах.

Знаменитости

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

11:19:20 02-04-2024

Я бы даже сказал - против человечности!!!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:33:23 02-04-2024

И еще угроза территориальной целостности нашей Великой страны!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:14 02-04-2024

Кроме шуток, такие акции направлены прежде всего на "расчеловечивание" противника. Типа исчадий ада не жалко...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:03:30 02-04-2024

марсиане повсюду...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:54:27 02-04-2024

Как и почему технологии разрушения государства и русского мира, разработанные Гарвардом и Принстоном, попали на радио, на телевидение, в кино, в образование, в органы госуправления (коррупция, воровство, моральное разложение).

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:04:23 02-04-2024

Гость (16:54:27 02-04-2024) Как и почему технологии разрушения государства и русского ми... вам же Лохновский в фильме Вечный зов, примерно рассказал...!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:57:13 03-04-2024

Завидует, не позвали его.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров