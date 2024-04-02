Советник Шойгу назвал "голую вечеринку" актом агрессии против России

По его словам, такие технологии разрабатывают в Гарвардском и Принстонском университетах

02 апреля 2024, 10:50, ИА Амител

Архивные фото из соцсетей Насти Ивлеевой

Советник министра обороны РФ Сергея Шойгу Андрей Ильницкий в статье для журнала "Арсенал Отечества" назвал "голую вечеринку" актом агрессии против России.

Ильницкий заявил, что США в качестве инструмента ментальной войны используют внедрение в общество атакуемой страны идеологических платформ деградации и безответственности. Вечеринку он назвал одним из инструментов.

"Нашумевшая в декабре 2023 года "голая вечеринка" является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего", - написал Ильницкий.

Он назвал вечеринку "элементом технологии разрушения государства и русского мира", а также заявил, что такие технологии разрабатывают в Гарвардском и Принстонском университетах.