"Советский подход был шикарным". Почему в Барнауле "умирают" деревья и как их можно спасти

Ботаник АлтГУ Наталья Сперанская о том, почему столица края — очень зеленый город

30 июня 2025, 09:20, Вячеслав Кондаков

Река Обь рядом с Барнаулом/Фото: amic.ru

В Барнауле каждый год вырубают десятки аварийных деревьев, а вместо них высаживают молоденькие прутики, которые вырастут очень не скоро. В результате город вместо зеленого оазиса превращается в пустырь. Если благодаря советскому наследию, в центре Барнаула сохранилось много деревьев, то в Индустриальном районе практически нет зелени. Кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники АлтГУ Наталья Сперанская рассказала amic.ru, почему в Барнауле в ближайшее время начнут массово "умирать" деревья и что нужно сделать, чтобы их спасти. А еще ученая объяснила, почему нужно сажать больше тополей, а пальмы, как в Майами, у нас никогда не приживутся. Впрочем, за деревьями нужно еще и правильно ухаживать. Ведь около 95% саженцев, высаженных в Барнауле после 2021 года, погибли. И вот почему.

"Вырастить дерево — очень дорогое удовольствие"

- Вы входите в рабочую группу "Барнаул - зеленый город", которая разработала концепцию озеленения краевой столицы. Вы изучили каждый сквер Барнаула и едва ли не каждое дерево в городе. Как реализуется эта концепция?

- Пока все сложно. Чтобы продвигать программу — нужны заинтересованные в этом люди в мэрии. Городские власти уже использовали некоторые наши предложения. Например, стали использовать многолетники в формировании озеленения клумб, делать сочетания кустарников, многолетних трав, цветущих и не цветущих. Пока реализация концепции идет очень скромно, но прогресс есть. На проспекте Ленина высадили много кустарников, это тоже наше предложение. Они нужны там, чтобы на аллее можно было комфортно сидеть, кустарники защищают людей от пыли, а также создает более сложный ландшафт. Мне кажется, у барнаульцев есть запрос на современную комфортную городскую среду. Это базовая потребность любого человека.

- В советское время в каждом микрорайоне Барнаула строили сквер или парк. Например, такое уютное пространство рядом с будущим Художественным музеем Алтайского края. При этом рядом — всего в нескольких минутах ходьбы — есть замечательный парк "Изумрудный". И таких примеров в центре города очень много. В новых микрорайонах Барнаула, где живут десятки тысяч человек, даже небольшой сквер не могут построить. Почему у советских градостроителей получалось делать Барнаул "зеленым", а у современных нет?

- Вы правы. Наверное, это связано с экономической нецелесообразностью. Парки и скверы не приносят прибыли и требуют финансов на содержание. На пересечении Павловского тракта и Солнечной поляны росли хорошие уже взрослые сосны. На этой территории можно было создать прекрасный парк, которого так не хватает в районе новостроек. Городские активисты, экологи, урбанисты выступали с такой инициативой. Но в итоге на этом месте появился очередной микрорайон.

- В новостройках Индустриального района нет зеленого каркаса. Как решить эту проблему?

- Если микрорайоны застроены, то там практически нет зелени. Еще на этапе планирования нужно выделять участки. Зеленый каркас сформирован практически во всех районах города. В Индустриальном районе в советское время провели большую работу. На Павловском тракте по правой стороне широкие многорядные полосы деревьев, которые отделяют жилые дома от магистрали. Там растут разные растения, они до сих пор в хорошем состоянии. Сделали алею и на улице Георгиева, там деревья отделяют проезжую часть от тротуара. Все это заложили советские специалисты. Я живу в микрорайоне "Мастерские", на левой стороне от Павловского тракта. Там про озеленение никто не думал: один асфальт, а вдоль дороги высадили всего один рядочек деревьев. Этого мало, растения испытывают огромный "стресс", не могут нормально вырасти. Советский подход был шикарным. На улице Малахова прекрасный бульвар с могорядными посадками и пешеходной зоной.

Очень хороший пример грамотного градостроительства — специальная защитная зеленая зона в промышленной части Барнаула на проспекте Космонавтов. Она отделяет жилые дома от промышленных предприятий. Надо отдать должное: сейчас там иногда пытаются восстановить зеленые насаждения, но эти попытки проваливаются из-за плохого ухода. В 2021 году в рамках работы над концепцией "Барнаул — зеленый город" мы с коллегами исследовали эту территорию на Космонавтов. Выяснилось, что там высаживали саженцы березы в большом количестве, но 95% их погибло.

- Почему где-то саженцы приживаются, а где-то нет? Лучше высаживать крупномерные деревья или прутики, которым нужно расти много-много лет?

- У нас непредсказуемый климат. В один год посадили и все прижилось, в другой летом стояла жара и ничего не выросло. Вырастить дерево — очень дорогое удовольствие. В среднем необходимо пять-десять лет. Если, например, сажать крупномеры, то специальная машина достает дерево с комом земли. Но нет гарантии, что оно приживется. Дерево должно расти в ограниченном пространстве с специальной сеткой, чтобы корни не разрастались. Ком не бесконечный, если машина вырывает деревья, то часть корней отрубаются. Технология не идеальная. Хорошее крупномерное дерево может стоить до 100 тысяч рублей. А что выгоднее? Посадить одно крупное дерево или много небольших дешевых саженцев, пусть и не все из них приживутся? Тем более, у них корневая система маленькая. Крупные же деревья выросли в питомнике в хороших условиях. Мы город их перевозим, сажаем рядом с дорогой и не поливаем. Этому дереву неуютно, жарко, сухо, не хватает воды. Они никогда не будут расти.

Зеленая аллея в Барнауле/Фото: amic.ru

Небольшие деревья тоже нуждаются в минимальном уходе, но пока они будут расти, то адаптируются к городским условиям. Например, возле главного здания ГУ МВД на проспекте Ленина посадили первые крупномеры елок. У них была стопроцентная приживаемость. Сейчас эти ели, увы, погибают, но по другой причине, связанной с какими-то заболеваниями. А возле клуба "Аврора" в это же время посадили метровые ёлочки. Я видела, как за ними ухаживали. Сейчас эти деревья ни чуть не хуже, чем у здания ГУ МВД.

"Не очень комфортно жить в городе, где тебя окружают стены, а не деревья и кустарники"

- Кто должен заниматься озеленением Барнаула? Власти или застройщики, которые осваивают новые территории?

- Именно власти должны выделять участки для скверов и парков. В районе, где я живу, вообще нет общественного пространства для прогулок. Рядом с кондитерской фабрикой был небольшой сквер. Люди в основном гуляли там с собаками. Нужно было всего установить скамейки, сделать дорожку, освещение и немного освежить озеленение. Что вместо этого произошло? Построили торговый центр! Конечно же, нам именно их в Барнауле и не хватает. Я бы поняла, если бы построили какой-то спортивный объект, а не очередное здание с магазинами. Хотя строили изначально объект под спорт, но в процессе функционал здания изменили. Некоторые жители соседних домов, правда, все равно довольные: у них появилась еще одна парковка, где можно оставить автомобиль.

Еще одна проблема — коммуникации. Я за то, чтобы поверх труб всегда клали асфальт, а не деревья или кустарники. Положить новый асфальт можно за несколько дней, а вырастить новые взрослое дерево — десятки лет. Что касается новых районов, то застройщики обязаны благоустраивать дворы. Однако посеять газон или высадить деревья — не одно и тоже. Каждое растение выполняет свою функцию, создают микроклимат и правильную визуальную картинку. Не очень комфортно жить в городе, где тебя окружают стены, а не деревья и кустарники.

- Как вы оцениваете качество газонов в Барнауле? В теории все должно быть хорошо и красиво, но в итоге часто вместо изумрудного газона можно встретить просто перепаханный огород. Это точно не американские лужайки или не швейцарские луга.

- И даже не Москва, где тратят огромные деньги на благоустройство. Газоны — важная часть городского пространства, трава помогает бороться с грязью. Все зависит от того, как ухаживать за газоном. Нужно его регулярно поливать, стричь, а не надеяться на дождь. Возможно, травосмеси не всегда акклиматизированы для нашего города.Часто в них добавляют виды, которые не приживаются или вымерзают. В идеале можно использовать местные устойчивые злаки, но это совсем фантастика. Кто пойдет семена собирать или выращивать? Это задача бизнеса.К тому же есть и другая проблема. Часто и газоны и деревья сажают в почву, которую не удобряли больше 50 лет. Или же в земле много строительного мусора. Что в такой ситуации будут "кушать" растения?

Улица в Барнауле летом/Фото: amic.ru

- От тополей много пуха, клены — сорняк. Получается, березка наше все?

- В России при озеленении городов используют большой ассортимент деревьев и кустарников. Например в Москве это около 400 видов. Но во всех городах основное ядро это около 10 неприхотливых и устойчивых видов, которые быстро набирают биомассу: тополь бальзамический, клен ясенелистный, береза повислая, липа мелколистная, рябина сибирская, виды вязов, ясеней, кленов.

Город — это масштаб. Просто надо сажать правильные тополя. Нужен хороший посадочный материал, желательно использовать новые сорта и даже виды тополей. Мне очень нравится белый тополь. У нас всего несколько деревьев на весь город, но они очень хороши! Нужно расширять ассортимент, но делать это с умом. Нет смысла высаживать маньчужрские орехи вдоль дорог, это растения не основного, а дополнительного ассортимента. Их место в озеленении парков и скверов. Те же липы у нас в Барнауле растут плохо. Наверное, неудачный посадочный материал. Липам нужно 15 лет, чтобы создать мощную корневую систему и расти нормально. Для современного города 15 лет — очень много. А качество крупномеров оставляет желать лучшего. Где найти липы? Не так много питомников в стране, где выращивают их в таком большом количестве.

- Еще у нас в Барнауле очень любят пилить верхушки тополей.

- Тополя — очень высокие деревья. Местами они растут нормально. Действительно, у нас уже много лет пилят верхушки и боковые ветки тополей, которым уже много лет. Любое вмешательство может "убить" тополь. Это живой организм. Для дерева любое вмешательство — огромный стресс. В этот момент внутрь тополя могут проникнуть споры грибов, и другие инфекции. Дерево начинает болеть и вскоре погибают. В Барнауле есть какое-то маниакальное желание сохранить все старые тополя, резать их, мучить. Нужно просто грамотно и планомерно обновлять деревья. Одни деревья убрать, а на их место высадили новые. Причем не на целой улице, а фрагментарно. Чтобы не было резкого оголения. Когда мы какое-то пространство оставляем пустым, то молодым деревьям это только вредит.

Например, на проспекте Ленина на пересечении с улицей Димитрова высадили молодые тополя. Мы с студентами проанализировали их состояние, они очень ослаблены. Прежде всего, плохой посадочный материал: саженцы были неустойчивые к морозам. Стволы деформированы, в них могла попасть инфекция. Скорее всего, эти молодые деревья скоро погибнут. Где нашли эти сорта тополей? Покупают слишком выросшие саженцы: очень вытянутые вверх и одновременно тонкие. Они быстро начинают гнуться и погибать. Саженцы должны быть крепкими.

Цветы на проспекте Советов в Барнауле/Фото: amic.ru

- Большинство деревьев в центре Барнаула посадили в 70-е. Вы говорили, что через 50 лет тополя начинают "умирать". Получается, что сейчас весь зеленый каркас центра города доживает последние годы. Как решить эту проблему?

- В городских условиях деревья стареют раньше, чем в дикой природе. Да, вы правы. Нужно заранее готовиться к этому, но использовать другие методы. На проспекте Ленина ближе к Речному вокзалу растут старые липы, которые явно больные и скоро погибнут. Макушки у лип уже совсем высохли, деревья скоро погибнут. В итоге между этими умирающими липами стали подсаживать молодые деревья. Они там тоже не приживутся. Лучше убрать все старые деревья и посадить на их месте новые. Проблема в системном подходе. На пересечении Ленина и улицы Чкалова растут обалденные липы. Таких бы побольше! Но никто не может мне объяснить, где купили эти деревья.

В советское время вели учет каждого посаженного в Барнауле дерева. После развала СССР, финансирование резко сократилось, все данные потеряли. В защиту городских властей скажу, что в советские годы не жалели денег на озеленение Барнаула. Да и не только. Посмотрите, какие шикарные лесополосы высадили по всему Алтайскому краю. Сейчас же бюджет ограничен, а деревья купить становится все дороже и дороже, да грамотных специалистов — фанатов своего дела — практически нет. В советское время пытались расширять ассортимент, привозили новые виды деревьев из Средней Азии или европейской части страны. Люди экспериментировали, садили деревья рядом с детскими садами, школами, больницами. Сейчас сложно вдохновить человека посадить елку, чтобы потом каждый день рядом с ней бегать со шлангом.

"Барнаул уникален в плане биологического разнообразия"

- Какие экзотические растения мог ли бы прижиться в Барнауле? Понятно, что о пальмах, как в Майами, мечтать не стоит.

- У нас представлен основной ассортимент деревьев, который можно найти во всех городах страны. Это основное ядро озеленения. В качестве дополнения к основному ассортименту могу выделить ивы. Это прекрасные растения, есть и древесные и кустарниковые формы, неприхотливые, быстро растут. Имеют различную окраску и форму кроны. Проблема только с посадочным материалом — его нет, особенно в количествах необходимых для озеленения города. Самые интересные виды, которые могут расти в Барнауле только при очень хорошем уходе, это клен остролистный или платонолистный, который обычно называют "канадским". Очень красивое дерево, но оно обмерзает. Даже клены, которые прошли акклиматизацию. Зато они потом быстро вырастают, у кленов очень большой жизненный потенциал. В нашем городе есть несколько мест, где эти деревья растут и прекрасно себя чувствуют.

Также могу выделить Орех маньчжурский, сейчас их в городе стало много. Однако есть риск, что даже взрослое дерево может в какой-то момент замерзнуть. Наверное, на этом все. Увы, но наш климат ограничивает ассортимент растений, поэтому сажают устойчивым к морозам виды растений. Мне кажется, что вот кустарники у нас могли бы быть более разнообразными.

Ботаник Наталья Сперанская/Фото: АлтГУ

- В целом Барнаул можно считать зеленым городом?

- Не смотря на все недостатки город у нас очень зеленый. Барнаул уникален в плане биологического разнообразия. В пределах шаговой доступности (можно добраться на общественном транспорте - прим. ред.) сосновый бор, пойменный лес, луга вдоль Барнаулки и степные участки в районе Научного городка. У нас есть водоемы, разнообразие растений.

- В советскую эпоху в крае массово сажали лесополосы. Прошло уже около 50 лет и скоро эти деревья придется обновлять. Это проблема?

- Конечно. У нас большая территория, именно степная. В советское время грамотные специалисты посадили правильные многорядные лесополосы. Они выполняют функции улучшения климата, снегозадержания, спасали от ветра. Тополя, березы, чего там только нету. Без защитных лесополос не будет благоприятных условий для развития сельского хозяйства. Эти деревья достигли своего критического возраста. Нужно восстанавливать эти лесополосы, но ресурсов на это, видимо, нет.

Когда к нам в университет приезжали коллеги из Оренбурга, а Этот регион знаменит своими степями, Они очень удивились: "Какая же у вас тоже степь? Вон у вас сколько деревьев в полях". Все это благодаря в своем время грамотному подходу специалистов в области озеленения.