Совместный или раздельный? Как сибиряки ведут семейный бюджет
ВТБ провел опрос жителей России
29 мая 2025, 18:00, ИА Амител
Согласно результатам опроса*, проведенного ВТБ, свыше 40% россиян ведут общий семейный бюджет, тогда как четверть респондентов предпочитает держать финансы раздельно. При этом, как отмечают участники опроса, в половине случаев разногласия по финансовым вопросам не сказываются на отношениях. Многие также рассказали, что активно используют различные банковские предложения и лайфхаки, чтобы эффективнее управлять семейными расходами.
В Сибири ситуация немного иная: только 34% семей ведут бюджет совместно, тогда как 26% заявили, что им не с кем делить расходы, а 15% выбирают тратить деньги самостоятельно, не координируя свои действия с партнером.
Почти половина сибиряков (44%) принимает решения о крупных покупках вместе. Более четверти опрошенных (27%) поделили зоны ответственности в семье – каждый отвечает за свои статьи расходов.
Финансовые разногласия не становятся причиной конфликтов для большинства – 44% участников опроса из Сибири сообщили, что различия в подходах к тратам не влияют на атмосферу в семье. Однако среди тех, кто сталкивался с напряженными моментами, чаще всего поводом становились покупки ненужных вещей (36%), несогласованные с партнером траты (15%) и переизбыток платных подписок (10%).
Что касается управления семейными финансами, то 56% сибиряков считают, что именно они контролируют бюджет. 24% отдали эту роль своему партнеру, при этом выразили тревогу по поводу финансовой стабильности. Еще 13% доверяют финансовым приложениям, а 7% полагаются на советы банковских консультантов.
Самой затратной статьей расходов остаются продукты питания – это отметили 66% опрошенных. Каждый второй признался, что регулярные мелкие траты в итоге складываются в ощутимую сумму. На развлечение и онлайн-шопинг уходит бюджет у каждого пятого сибиряка (20%).
Россияне активно ищут способы сохранить семейный бюджет. Так, 32% регулярно откладывают часть зарплаты на накопительные счета и вклады. Еще 16% совместно с партнером анализируют программы лояльности банков, чтобы выбрать самую выгодную карту и получить кешбэк. 12% респондентов планируют бюджет по категориям, а 10% предпочитают контролировать расходы наличными или использовать альтернативные методы финансового планирования.
"Семейный бюджет – это уже не просто цифры в таблице или приложении, а возможность для креатива. Опрос показывает, что российские семьи больше не спорят о деньгах, а вместе ищут оригинальные способы экономии: придумывают лайфхаки, осознанно подходят к выбору категорий кешбэка и сравнивают предложения перед походом по магазинам", – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.
По его словам, такой подход показывает, что россияне сегодня не просто тратят, а делают это с умом. Здоровая экономия становится новой формой заботы о семье.
* Опрос проведен по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.
18:53:41 29-05-2025
как в семье могут быть разные бюджеты- не понимаю. это бизнес- партнёрство какое- то, а не семья, ИМХО.
20:17:58 29-05-2025
к своим годам четко убежден, что мое - это мое, а ее - это ее. и так должно быть и после развода.
на общее - берете и вместе зарабатываете, можно с бурачником, можно без него - это совместно нажитое и делится поровну.
про бюджет, если семья живет от зп до зп, т.е. выживает, то конечно в общий котел.
когда появляются излишки, то обговорить общие траты, а остальное на свой счет.
так правильно.
01:13:46 30-05-2025
у нас в окружении жены не работают (!! это традиция и в поколениях), на все зарабатывает муж или жена очень условно работает, так что не знаю даже что там за раздельный бюджет и отношения и что там за ломовые лошади вместо женщин...это сколько ж нужно уделять работе времени чтоб вполовину был доход как у мужа?! это дом, дети, хобби, хозяйство, путешествие, салоны, прогулки... все заброшено??? нет нет
23:44:20 30-05-2025
Гость (01:13:46 30-05-2025) у нас в окружении жены не работают (!! это традиция и в поко... Прям все все все, прям нисколечко, прям у всего окружения это даже не клуб жен региональной полит и бизнес элиты, это клуб первых леди)). Где в перечне занятий слово Муж?, и что в этом перечне значит Хозяйство?? если слово дом уже есть.