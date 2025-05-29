Совместный или раздельный? Как сибиряки ведут семейный бюджет

ВТБ провел опрос жителей России

29 мая 2025, 18:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Согласно результатам опроса*, проведенного ВТБ, свыше 40% россиян ведут общий семейный бюджет, тогда как четверть респондентов предпочитает держать финансы раздельно. При этом, как отмечают участники опроса, в половине случаев разногласия по финансовым вопросам не сказываются на отношениях. Многие также рассказали, что активно используют различные банковские предложения и лайфхаки, чтобы эффективнее управлять семейными расходами.

В Сибири ситуация немного иная: только 34% семей ведут бюджет совместно, тогда как 26% заявили, что им не с кем делить расходы, а 15% выбирают тратить деньги самостоятельно, не координируя свои действия с партнером.

Почти половина сибиряков (44%) принимает решения о крупных покупках вместе. Более четверти опрошенных (27%) поделили зоны ответственности в семье – каждый отвечает за свои статьи расходов.

Финансовые разногласия не становятся причиной конфликтов для большинства – 44% участников опроса из Сибири сообщили, что различия в подходах к тратам не влияют на атмосферу в семье. Однако среди тех, кто сталкивался с напряженными моментами, чаще всего поводом становились покупки ненужных вещей (36%), несогласованные с партнером траты (15%) и переизбыток платных подписок (10%).

Что касается управления семейными финансами, то 56% сибиряков считают, что именно они контролируют бюджет. 24% отдали эту роль своему партнеру, при этом выразили тревогу по поводу финансовой стабильности. Еще 13% доверяют финансовым приложениям, а 7% полагаются на советы банковских консультантов.

Самой затратной статьей расходов остаются продукты питания – это отметили 66% опрошенных. Каждый второй признался, что регулярные мелкие траты в итоге складываются в ощутимую сумму. На развлечение и онлайн-шопинг уходит бюджет у каждого пятого сибиряка (20%).

Россияне активно ищут способы сохранить семейный бюджет. Так, 32% регулярно откладывают часть зарплаты на накопительные счета и вклады. Еще 16% совместно с партнером анализируют программы лояльности банков, чтобы выбрать самую выгодную карту и получить кешбэк. 12% респондентов планируют бюджет по категориям, а 10% предпочитают контролировать расходы наличными или использовать альтернативные методы финансового планирования.

"Семейный бюджет – это уже не просто цифры в таблице или приложении, а возможность для креатива. Опрос показывает, что российские семьи больше не спорят о деньгах, а вместе ищут оригинальные способы экономии: придумывают лайфхаки, осознанно подходят к выбору категорий кешбэка и сравнивают предложения перед походом по магазинам", – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

По его словам, такой подход показывает, что россияне сегодня не просто тратят, а делают это с умом. Здоровая экономия становится новой формой заботы о семье.

* Опрос проведен по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.