Рассказываем, как туда поступить

21 ноября 2023, 07:50, ИА Амител erid: LjN8KA7Es

Компьютерная академия "Топ" / Фото предоставлено компанией

Куда пойти учиться после школы, если вы еще не выбрали учебное заведение? Где переучиться на востребованную профессию, если вы уже поступили, да поняли, что не туда? Присмотритесь к филиалу Московского международного колледжа цифровых технологий "Академия Топ" в Барнауле. Это международный проект, направленный на подготовку высококвалифицированных IT*-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям.

Тем более что в субботу, 25 ноября 2023 года, в барнаульском филиале колледжа состоится последний в этом сезоне день открытых дверей.

Какое образование предлагает компьютерная академия "Топ"?

Филиал Московского международного колледжа цифровых технологий ведет набор на 2024 учебный год по направлениям:

разработка программного обеспечения;

компьютерная графика и дизайн.

В программе нет лишних предметов – только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.

Обучение строится исключительно на практических задачах. Преподаватели – профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.

Выпускники получат:

диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;

возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;

стажировки и практику в крупных IT-компаниях;

возможность зарабатывать во время обучения;

обучение с использованием современных технологий;

перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;

возможность поступить в вуз-партнер на 2-й курс без сдачи ЕГЭ;

персональное, оснащенное компьютером место, вместо учебников – планшет;

возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8-11 классов – параллельно со школьным образованием;

собственное портфолио, созданное во время обучения.

А что покажут и расскажут на дне открытых дверей?

Последний в этом сезоне день открытых дверей пройдет 25 ноября в 13:00. Приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родителей.

В программе:

для абитуриентов – пробный урок на выбор: программирование или компьютерная графика; для родителей – полная презентация о колледже;

выступления ведущих специалистов по направлениям обучения;

демонстрация работ студентов Компьютерной Академии TOP;

профориентационное тестирование;

индивидуальные консультации.

Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или через форму на сайте.

Основная цель IT-колледжа "Академия TOP" – подготовить профессиональных ИТ-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда. Ведь как раз сейчас стране очень нужны IT-специалисты.

Компьютерная академия "ТОП" (АНО ПОО ММКЦТ "Академия ТОП")

+7 (3852) 72-14-10

brn.top-academy.ruВозрастное ограничение 12+

*IT (АйТи)

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