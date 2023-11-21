Современный IT-колледж открыл в Барнауле набор на 2024 год
Рассказываем, как туда поступить
21 ноября 2023, 07:50, ИА Амител erid: LjN8KA7Es
Куда пойти учиться после школы, если вы еще не выбрали учебное заведение? Где переучиться на востребованную профессию, если вы уже поступили, да поняли, что не туда? Присмотритесь к филиалу Московского международного колледжа цифровых технологий "Академия Топ" в Барнауле. Это международный проект, направленный на подготовку высококвалифицированных IT*-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям.
Тем более что в субботу, 25 ноября 2023 года, в барнаульском филиале колледжа состоится последний в этом сезоне день открытых дверей.
Какое образование предлагает компьютерная академия "Топ"?
Филиал Московского международного колледжа цифровых технологий ведет набор на 2024 учебный год по направлениям:
- разработка программного обеспечения;
- компьютерная графика и дизайн.
В программе нет лишних предметов – только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.
Обучение строится исключительно на практических задачах. Преподаватели – профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.
Выпускники получат:
- диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;
- возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;
- стажировки и практику в крупных IT-компаниях;
- возможность зарабатывать во время обучения;
- обучение с использованием современных технологий;
- перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;
- возможность поступить в вуз-партнер на 2-й курс без сдачи ЕГЭ;
- персональное, оснащенное компьютером место, вместо учебников – планшет;
- возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8-11 классов – параллельно со школьным образованием;
- собственное портфолио, созданное во время обучения.
А что покажут и расскажут на дне открытых дверей?
Последний в этом сезоне день открытых дверей пройдет 25 ноября в 13:00. Приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родителей.
В программе:
- для абитуриентов – пробный урок на выбор: программирование или компьютерная графика; для родителей – полная презентация о колледже;
- выступления ведущих специалистов по направлениям обучения;
- демонстрация работ студентов Компьютерной Академии TOP;
- профориентационное тестирование;
- индивидуальные консультации.
Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или через форму на сайте.
Основная цель IT-колледжа "Академия TOP" – подготовить профессиональных ИТ-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда. Ведь как раз сейчас стране очень нужны IT-специалисты.
Компьютерная академия "ТОП" (АНО ПОО ММКЦТ "Академия ТОП")
+7 (3852) 72-14-10
brn.top-academy.ruВозрастное ограничение 12+
*IT (АйТи)Реклама
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