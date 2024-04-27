Современный IT-колледж приглашает старшеклассников получить востребованную профессию

Выпускникам 9-11 классов предлагают два направления для поступления

27 апреля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8Kb2Y9

Обучение в колледже IT TOP / Фото предоставлено компанией

Близится конец учебного года, и старшеклассники задумываются, стоит ли им поступать в вуз или можно получить востребованную профессию в колледже? Можно, если это колледж IT TOP*. Международное учебное заведение готовит специалистов, стремящихся к успешной карьере в IT. Колледж занимает серьезные позиции в области IT-образования уже более 15 лет. Достижения говорят сами за себя: 250 тыс. выпускников, 72 тыс. студентов и 230 филиалов по всей стране. Рассказываем, на какие специальности ведут набор в 2024 году.

Почему выбор колледжа – правильное решение?

Для того чтобы стать айтишником, не обязательно поступать в вуз. Обучение в колледже предполагает большое количество практики по специальности, обеспечивая дальнейшую конкурентоспособность на рынке труда. Это быстрый путь к получению профессии и началу заработка.

Здесь предлагают много профильных IT-предметов, практику и интеграцию с ведущими IT-компаниями. Студенты могут получить актуальные знания и найти работу по специальности уже во время обучения.

Обучение в колледже IT TOP / Фото предоставлено компанией

У колледжа есть все необходимые лицензии и сертификаты, которые обеспечивают высокий уровень надежности и качества обучения. По окончании учебы выпускники получают государственный диплом о среднем профессиональном образовании.

На какую специальность можно поступить?

В 2024 учебном году доступны два направления:

Обучение построено на практических задачах. Преподают в колледже профессионалы из IT-индустрии.

Какие преимущества есть у выпускников колледжа?

Выпускники получат:

диплом гособразца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;

возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;

стажировки и практику в крупных IT-компаниях;

возможность зарабатывать во время обучения;

возможность поступить в вуз-партнер на второй курс без сдачи ЕГЭ;

персональное, оснащенное компьютером место, вместо учебников – планшет;

возможность обучения на базе 9-х и 11-х классов, для учащихся 8-11 классов – параллельно со школьным образованием;

собственное портфолио, созданное во время обучения.

Зарегистрироваться на консультацию и вступительное тестирование можно по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или через форму на сайте.

Колледж IT TOP

Адрес: Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел.: +7 (3852) 72-14-10

Сайт*IT TOP ("АйТи Топ")

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