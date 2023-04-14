Современный выставочный комплекс построят рядом с аэропортом на въезде в Барнаул

Комплекс появится рядом с постом ДПС на пересечении Павловского тракта и улицы Трактовой

14 апреля 2023, 06:15, ИА Амител

Торгово-выставочный комплекс делового назначения построят в Барнауле на пересечении Павловского тракта и улицы Трактовой. Здание появится недалеко от барнаульского аэропорта на въезде в город сразу за постом ДПС. Проект комплекса, выполненного в скандинавском минималистичном стиле, представили 13 апреля на заседании градсовета.

Каким будет комплекс?

Трёхэтажное здание площадью около 2 тысяч квадратных метров будет иметь неправильную форму и расположится на участке 0,7 гектара. По словам автора проекта Сергея Черепанова, архитектурный облик комплекса выполнят в минималистичном скандинавском стиле. В образе здания будет присутствовать большое количество стекла и пластика. Фасад сделают в коричневом цвете, в ночное время он будет подсвечиваться.

Рядом с объектом предусмотрена парковка на 104 автомобиля. Кроме того, поблизости появятся информационные щиты, а рекламных вывесок на самом фасаде будет минимум. На территории установят фонари и лавочки. Как будет функционировать комплекс и когда его построят – пока неизвестно.

























Комплекс в Барнауле на Павловском тракте

Как проект оценили эксперты?

Члены градсовета похвалили архитектурное решение здания. Однако главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников порекомендовал сделать меньше заездов и выездов с территории комплекса на Павловский тракт, чтобы не усугубить дорожную ситуацию. Автор концепции Сергей Черепанов пообещал проработать эту идею.

В итоге проект рассмотрели за короткие десять минут и члены градсовета приняли его единогласно.