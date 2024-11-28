Создай уют. Какие шторы будут актуальны в 2025 году?

Большой выбор современных моделей в наличии и под заказ можно найти в ТВК "Гранд Арена"

28 ноября 2024, 16:40, ИА Амител erid: LjN8KMCcY

Интерьер. Шторы / Фото создано с помощью ИИ (Чат GPT)

Шторы – это не просто элемент интерьера, а финальный штрих, который задает настроение дому. В 2025 году дизайнеры представили несколько трендов, которые сделают ваш дом стильным и уютным. А в ТВК "Гранд Арена" покупателей ждет огромный выбор штор, соответствующих всем актуальным требованиям.

Итак, сейчас особенно популярны:

экоматериалы – натуральные ткани, такие как лен, хлопок и бамбук занимают лидирующие позиции. Они создают ощущение легкости и заботы о природе;

натуральные ткани, такие как лен, хлопок и бамбук занимают лидирующие позиции. Они создают ощущение легкости и заботы о природе; текстуры – популярны шторы с объемными тканями (бархат, велюр и жаккард), они добавляют глубину и изысканность, подойдут для классического стиля в интерьере;

популярны шторы с объемными тканями (бархат, велюр и жаккард), они добавляют глубину и изысканность, подойдут для классического стиля в интерьере; цвета – в 2025 году отдавайте предпочтение спокойным природным оттенкам (оливковому, песочному, терракотовому), для акцентов выбирайте глубокий синий или бордовый;

в 2025 году отдавайте предпочтение спокойным природным оттенкам (оливковому, песочному, терракотовому), для акцентов выбирайте глубокий синий или бордовый; геометрия – абстрактные и графические узоры стали фаворитами дизайнеров, такие шторы привлекут внимание и добавят динамики;

абстрактные и графические узоры стали фаворитами дизайнеров, такие шторы привлекут внимание и добавят динамики; минимализм – простые однотонные шторы без лишних деталей подходят для современных интерьеров.

В ТВК "Гранд Арена" вы найдете большой ассортимент штор на любой вкус: от изысканных классических моделей до современных минималистичных вариантов. Опытные консультанты помогут подобрать не только стиль, но и подходящий размер для ваших окон (есть модели в наличии, а также индивидуальный пошив).

Не упустите возможность освежить интерьер и сделать его модным. За стильными шторами отправляйтесь в ТВК "Гранд Арена" – здесь есть все, чтобы ваш дом стал еще уютнее.

ООО "Неаполь"

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