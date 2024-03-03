Спа-комплекс сгорел на территории "Бирюзовой Катуни" на Алтае
Локализовать огонь удалось на площади 1200 квадратных метров
03 марта 2024, 10:55, ИА Амител
Часть гостиничного комплекса крупной сети сгорела в Алтайском крае. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, локализовать огонь удалось на площади 1200 квадратных метров.
Сообщение о возгорании поступило вечером в субботу, 2 марта. На место происшествия были направлены два пожарных расчета ГУ МЧС России по Алтайскому краю, и четыре расчета – от подразделений ГУ МЧС России по Республике Алтай.
Локализовали пожар в 02:06, а полностью ликвидировано открытое горение было уже утром. Пострадавших на месте происшествия нет. Причины пожара устанавливаются органами дознания, добавили в ведомстве.
Как сообщает "В курсе 22", инцидент произошел на территории "Бирюзовой Катуни", в пятизвездочном отеле Grand Chalet Altai. Там сгорел спа-комплекс.
08:23:39 04-03-2024
90-е вернулись
10:20:14 04-03-2024
При чём тут 90-е, это скупердяи собственники на противопожарных мероприятиях сэкономили - вот вам и итог!!!
10:27:54 04-03-2024
колхозник (10:20:14 04-03-2024) При чём тут 90-е, это скупердяи собственники на противопожар... Но точной информации нет!
10:29:47 04-03-2024
или на бирюзовке воды не было?
10:46:39 04-03-2024
Видать так обьект приняли, заплатили кому надо, и пожарники подписали со всеми нарушениями! Бардак одним словом
10:47:05 04-03-2024
Скупой платит дважды!!!