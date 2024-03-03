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Спа-комплекс сгорел на территории "Бирюзовой Катуни" на Алтае

Локализовать огонь удалось на площади 1200 квадратных метров

03 марта 2024, 10:55, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Росси по Алтайскому краю

Часть гостиничного комплекса крупной сети сгорела в Алтайском крае. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, локализовать огонь удалось на площади 1200 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило вечером в субботу, 2 марта.  На место происшествия были направлены два пожарных расчета ГУ МЧС России по Алтайскому краю, и четыре расчета – от подразделений ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Локализовали пожар в 02:06, а полностью ликвидировано открытое горение было уже утром. Пострадавших на месте происшествия нет. Причины пожара устанавливаются органами дознания, добавили в ведомстве.

Как сообщает "В курсе 22", инцидент произошел на территории "Бирюзовой Катуни", в пятизвездочном отеле Grand Chalet Altai. Там сгорел спа-комплекс.

Пожары Происшествия

Комментарии 6

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Гость

08:23:39 04-03-2024

90-е вернулись

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колхозник

10:20:14 04-03-2024

При чём тут 90-е, это скупердяи собственники на противопожарных мероприятиях сэкономили - вот вам и итог!!!

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Гость

10:27:54 04-03-2024

колхозник (10:20:14 04-03-2024) При чём тут 90-е, это скупердяи собственники на противопожар... Но точной информации нет!

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гость

10:29:47 04-03-2024

или на бирюзовке воды не было?

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Гость

10:46:39 04-03-2024

Видать так обьект приняли, заплатили кому надо, и пожарники подписали со всеми нарушениями! Бардак одним словом

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Гость

10:47:05 04-03-2024

Скупой платит дважды!!!

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