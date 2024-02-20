Например, в санатории "БелокурЪ" на путевки от двух суток действуют скидки

20 февраля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K6kjV

Оздоравливающие процедуры / Фото: санаторий "БелокурЪ"

Новогодние каникулы остались позади, лето и отпуск еще не скоро, а усталость накопилась и хочется полноценно отдохнуть и расслабиться. Многие задаются вопросом: куда отправиться, чтобы восстановить силы, укрепить иммунитет и просто хорошо провести время? Мы подготовили несколько вариантов отдыха, которые помогут не только развеяться, но и укрепить иммунитет перед приходом весны.

1. Поход в спа-центр

Это хорошее место для отдыха и расслабления после тяжелой рабочей недели. Массаж, бассейн, сауна ­– все это поможет снять напряжение и зарядиться энергией. Приятные процедуры подарят положительные эмоции и укрепят общее состояние организма.

2. Прогулки по лесу

Замечательный способ насладиться свежим воздухом, красотой природы и тишиной. Такие прогулки помогают снять стресс, укрепить здоровье, повысить иммунитет и улучшить настроение. Захватив с собой термос с чаем и угощения, можно устроить пикник в кругу семьи или друзей.

3. Отдых на Алтае в санатории "БелокурЪ"

А лучше всего ­– совместить и то, и другое и отправиться в Белокуриху в санаторий "БелокурЪ". Там вы найдете все, что нужно для полноценного отдыха: живописные тропы для прогулок, чистый горный воздух, бассейн, расслабляющий массаж и приятные процедуры для укрепления организма.

Санаторий "БелокурЪ" / Фото предоставлены компанией

Тихо, уютно, по-домашнему

Здравница расположена в тихом месте, среди красот Алтая: у подножия горы Церковка, с живописным видом на лес и реку. Там царит приятная и уютная атмосфера и работает доброжелательный персонал. Номеров немного ­– всего 28, что позволяет качественно уделять время каждому гостю.

Отдохнуть на выходных в санатории "БелокурЪ" можно по путевкам "Отдых", на которые до 23 мая 2024 года действуют скидки: 5% – от двух суток и 10% – от трех суток.

В пакет предложения входит:

проживание в номере ("Стандарт", "Стандарт+" или "Люкс");

выбранный тип питания.

Развлекательная программа зависит от ваших предпочтений. Гуляйте по туристическим тропам города-курорта, плавайте в бассейне, попробуйте различные оздоровительные и спа-программы, массаж (в стоимость путевки не входит). В общем – скучать точно не придется.

"Две ночи"

Еще один вариант отдыха в санатории на выходных – воспользоваться специальной акцией "Две ночи".

Предложение распространяется на:

проживание в номере выбранной категории (одно- или двухместное размещение);

двухразовое питание: завтрак, ужин/обед на выбор;

морская ванна с израильской солью – две процедуры, по одной процедуре на каждого гостя;

посещение соляной пещеры – четыре процедуры, по две процедуры на каждого гостя;

аромасауна (кедровая фитобочка) – две процедуры, по одной процедуре на каждого гостя;

массаж стоп механический, четыре процедуры, по две процедуры на каждого гостя;

прием воды "Белокурихинская восточная" – ежедневно;

климатолечение – ежедневно.

Замена процедур в акции невозможна. Дополнительные – можно докупить по приезде в санаторий.



Заезд начинается с 14:00, выезд заканчивается до 12:00, поэтому завтрак в день заезда по акции "Две ночи" и ужин в день отъезда не входят в стоимость, их можно докупить на месте.

Детей до шести лет размещают бесплатно (без предоставления места и питания). Детскую кроватку можно взять в аренду.

Узнать подробнее об акции и скидках, забронировать путевку можно по бесплатному номеру 8-800-700-99-65, а также написав в WhatsApp* или Telegram*.

Скидки не суммируются с акциями и программой лояльности "Для своих" и действуют только для физических лиц.

Санаторий "БелокурЪ" / Фото предоставлено компанией

ООО "Белокур"

Адрес: 659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Славского, 79

E-mail: info@belokur.ru

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