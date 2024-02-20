Спа, массаж, прогулки: три идеи для идеального отдыха на выходных
Например, в санатории "БелокурЪ" на путевки от двух суток действуют скидки
20 февраля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K6kjV
Новогодние каникулы остались позади, лето и отпуск еще не скоро, а усталость накопилась и хочется полноценно отдохнуть и расслабиться. Многие задаются вопросом: куда отправиться, чтобы восстановить силы, укрепить иммунитет и просто хорошо провести время? Мы подготовили несколько вариантов отдыха, которые помогут не только развеяться, но и укрепить иммунитет перед приходом весны.
1. Поход в спа-центр
Это хорошее место для отдыха и расслабления после тяжелой рабочей недели. Массаж, бассейн, сауна – все это поможет снять напряжение и зарядиться энергией. Приятные процедуры подарят положительные эмоции и укрепят общее состояние организма.
2. Прогулки по лесу
Замечательный способ насладиться свежим воздухом, красотой природы и тишиной. Такие прогулки помогают снять стресс, укрепить здоровье, повысить иммунитет и улучшить настроение. Захватив с собой термос с чаем и угощения, можно устроить пикник в кругу семьи или друзей.
3. Отдых на Алтае в санатории "БелокурЪ"
А лучше всего – совместить и то, и другое и отправиться в Белокуриху в санаторий "БелокурЪ". Там вы найдете все, что нужно для полноценного отдыха: живописные тропы для прогулок, чистый горный воздух, бассейн, расслабляющий массаж и приятные процедуры для укрепления организма.
Тихо, уютно, по-домашнему
Здравница расположена в тихом месте, среди красот Алтая: у подножия горы Церковка, с живописным видом на лес и реку. Там царит приятная и уютная атмосфера и работает доброжелательный персонал. Номеров немного – всего 28, что позволяет качественно уделять время каждому гостю.
Отдохнуть на выходных в санатории "БелокурЪ" можно по путевкам "Отдых", на которые до 23 мая 2024 года действуют скидки: 5% – от двух суток и 10% – от трех суток.
В пакет предложения входит:
- проживание в номере ("Стандарт", "Стандарт+" или "Люкс");
- выбранный тип питания.
Развлекательная программа зависит от ваших предпочтений. Гуляйте по туристическим тропам города-курорта, плавайте в бассейне, попробуйте различные оздоровительные и спа-программы, массаж (в стоимость путевки не входит). В общем – скучать точно не придется.
"Две ночи"
Еще один вариант отдыха в санатории на выходных – воспользоваться специальной акцией "Две ночи".
Предложение распространяется на:
- проживание в номере выбранной категории (одно- или двухместное размещение);
- двухразовое питание: завтрак, ужин/обед на выбор;
- морская ванна с израильской солью – две процедуры, по одной процедуре на каждого гостя;
- посещение соляной пещеры – четыре процедуры, по две процедуры на каждого гостя;
- аромасауна (кедровая фитобочка) – две процедуры, по одной процедуре на каждого гостя;
- массаж стоп механический, четыре процедуры, по две процедуры на каждого гостя;
- прием воды "Белокурихинская восточная" – ежедневно;
- климатолечение – ежедневно.
Замена процедур в акции невозможна. Дополнительные – можно докупить по приезде в санаторий.
Заезд начинается с 14:00, выезд заканчивается до 12:00, поэтому завтрак в день заезда по акции "Две ночи" и ужин в день отъезда не входят в стоимость, их можно докупить на месте.
Детей до шести лет размещают бесплатно (без предоставления места и питания). Детскую кроватку можно взять в аренду.
Узнать подробнее об акции и скидках, забронировать путевку можно по бесплатному номеру 8-800-700-99-65, а также написав в WhatsApp* или Telegram*.
Скидки не суммируются с акциями и программой лояльности "Для своих" и действуют только для физических лиц.
ООО "Белокур"
Адрес: 659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Славского, 79
E-mail: info@belokur.ru
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
10:09:11 20-02-2024
На выходных - спа и жра.
17:50:11 20-02-2024
Нищебродство
16:37:40 21-02-2024
Отдыхал с женой в Белокуре в феврале, "санаторий" оставил ужасное впечатление, ремонт в номерах оставляет желать лучшего, какой то посторонний запах затхлости. Шумоизоляции нет от слова совсем, под дверью дыра. Питание в целом на 2+, на третий день принесли котлету из не свежего мяса, на замечание официантка просто забрала блюдо и все типа не хотите не ешьте, выбор от слова никакой.