В Алтайском крае в результате ДТП погиб спасатель

Еще два человека получили травмы — они находятся в больнице

31 марта 2025, 11:35, ИА Амител

Пострадавшая в ДТП пожарная машина / Фото: "Инцидент Рубцовск"

Сотрудник 75-й пожарно-спасательной части погиб в Локтевском районе Алтайского края при опрокидывании пожарного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, еще два человека с травмами находятся в больнице. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, авария случилась вечером 30 марта на 36-м километре автодороги А-349 Горняк – Староалейское. По предварительной информации, водитель за рулем пожарного "Урала" не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и опрокинулась. Обстоятельства инцидента выясняются.