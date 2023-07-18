Спасатели на Алтае эвакуировали с вершины женщину, которая получила травмы

Пострадавшую пришлось спускать на носилках. Сотрудники МЧС пронесли ее 2,5 километра к подножию горы

18 июля 2023, 22:51, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России

Туристка получила травмы при восхождении к ледникам Ак-Тру в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

Пострадавшую пришлось эвакуировать на носилках. Спасатели пронесли ее 2,5 километра к подножию горы, где их ждал вертолет. На нем пострадавшую доставили в больницу.

Тургруппа из 19 человек совершала восхождение к горным ледникам. Путешественники перед выходом на маршрут зарегистрировались в МЧС России. Спасателям не потребовалось времени на поиски.