Спасатели МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в "Крокус Cити Холл"

Дальнейшие работы будут проводиться уже механизированным способом, с использованием инженерной техники

26 марта 2024, 20:51, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

Спасатели МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холл". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В общей сложности спасатели разобрали и вывезли свыше 900 кубометров обрушившихся конструкций. Завалы обследовались при помощи специальных робототехнических комплексов. В работе также участвовали кинологические расчеты.

"Прежде чем к работе смогла приступить тяжелая техника, спасатели вручную резали и разбирали конструкции", — отметили в МЧС.Дальнейшие работы будут проводиться уже механизированным способом, с использованием инженерной техники.